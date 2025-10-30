Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Nissan Ariya

Y a-t-il de l’espoir pour le Nissan Ariya restylé ? - En direct du salon de Tokyo 2025

Dans Nouveautés / Restyling

Cédric Pinatel

Après un début de carrière catastrophique en Europe, le Nissan Ariya passe au restylage. Ce SUV électrique familial bourré de qualités va-t-il pouvoir rattraper ses rivaux de chez Volkswagen, Tesla ou Renault ?

Y a-t-il de l'espoir pour le Nissan Ariya restylé ? - En direct du salon de Tokyo 2025
Le Nissan Ariya restylé sur le stand de la marque au salon de Tokyo 2025.

L’Ariya, c’était le premier véhicule électrique de « nouvelle génération » au sein de la gamme de Nissan. Basé sur la même plateforme que les Renault Mégane E-Tech et autres Scénic E-Tech (également récupérée par l’Alpine A390 !), ce SUV familial de 4,6 mètres de long affichait de vraies qualités objectives mais n’a jamais réussi à se faire une place face aux Volkswagen ID.4, Tesla Model Y et autres Kia EV6 en Europe. Il se vendait même nettement moins chez nous que le Ford Mustang Mach-E pourtant très confidentiel !

A l’occasion du salon de Tokyo 2025, Nissan dévoile la version restylée de cet Ariya qui espère mieux trouver sa clientèle en Europe (contrairement aux Etats-Unis où il quitte carrément le marché). L’engin évolue tout en douceur avec une face avant légèrement différente, dont les optiques et l’esprit se rapprochent de ceux de la récente Leaf. La poupe est elle aussi revue avec un long bandeau lumineux d’un style différent.

Google à l’intérieur

Le style intérieur est également revu même si la planche de bord n’évolue pas beaucoup. Nissan annonce en revanche que son interface fonctionne désormais avec Android Automotive comme système d’exploitation, comme c’est déjà le cas pour les Renault Mégane et Scénic (mais aussi d’autres modèles chez un grand nombre de marques).

L'intérieur de l'Ariya restylée. Son interface change de système d'exploitation.
L’intérieur de l’Ariya restylée. Son interface change de système d’exploitation.

Nissan ne donne pas non plus d’informations sur les moteurs et les batteries de cet Ariya restylé, qui ont peut-être évolué depuis le modèle qu’on connaît. Il faudra attendre un peu plus longtemps pour en savoir plus à ce sujet mais on imagine qu’il gardera ses batteries de 87 kWh en version haut de gamme (les mêmes que celles du Renault Scénic).

Le design extérieur rafraîchi.
Le design extérieur rafraîchi.

Pour l'instant, on n'a pas d'info technique !
Pour l’instant, on n’a pas d’info technique !

L’instant Caradisiac

A côté du nouvel Ariya restylé et des nouveautés récentes qu’on connait déjà en Europe depuis quelques mois (Micra, Leaf…), il y a aussi le nouveau gros Patrol thermique. Sacré contraste !

Le nouveau Nissan Patrol.
Le nouveau Nissan Patrol.
Nissan Ariya

