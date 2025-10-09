Voici le nouveau Nissan Ariya restylé

Nissan a été l’une des marques pionnières dans l’industrie des voitures électriques grand public avec sa Leaf apparue au début de la précédente décennie. Mais le constructeur japonais s’est ensuite fait doubler par Tesla et de nombreuses autres marques, proposant toutes des modèles électriques ultra-modernes qui se vendent nettement mieux que sa compacte.

Le SUV Ariya devait permettre à Nissan de rattraper son retard et revenir face aux meilleurs acteurs du marché. Conçu sur la même plateforme que la Renault Mégane E-Tech (mais aussi le Scénic et désormais aussi l’Alpine A390), ce crossover au design futuriste s’inscrit dans la catégorie des modèles familiaux comme le Volkswagen ID.4, Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 5 et autres Kia EV6. Hélas, il s’est très mal vendu lors de ses premières années malgré certaines qualités objectives.

Déjà le restylage

Après avoir débuté sa commercialisation en 2021 (retardée par la crise du covid-19), ce Nissan Ariya arrive au stade du restylage de mi-carrière. Le constructeur profitera en effet du salon de Tokyo 2025 pour dévoiler sa version améliorée, dont il montre deux premiers clichés.

Cet Ariya restylé n’évolue pas trop, affichant juste une face avant retouchée avec des optiques différentes et des boucliers modifiés. Dans l’esprit, il s’inspire de la récente Leaf de troisième génération. Pour l’instant, on ne voit pas la partie arrière ni l’intérieur. Aura-t-il aussi droit à des motorisations améliorées, lui qui repose sur l’architecture CMF-EV de Renault ?

Rendez-vous à la fin du mois pour le découvrir

Le salon de Tokyo 2025 ouvrira ses portes le 30 octobre prochain. Nous y serons pour vous détailler toutes les nouveautés présentes sur place, y compris donc ce nouveau Nissan Ariya.