Il écrase une rare R34 GT-R rouge lors d’un trackday
Grands moments de solitude pour l’opérateur aux commandes de ce chariot télescopique. En déplaçant des pneus sur le circuit de Laguna Seca, son chariot télescopique vient endommager deux Nissan Skyline GT-R dont une rarissime R34 rouge.
Âmes sensibles fans de sportives japonaises s’abstenir. Les images qui suivent montrent non pas une mais deux Nissan Skyline GT-R de collection subir des dégâts lors d’une journée circuit sur le tracé de Laguna Seca. Pour ne rien arranger, l’un des deux véhicules est un coupé R34 rouge qui semble désormais bon pour la casse.
Le crash se produit alors qu’un drapeau rouge interrompt une session de roulage sur le mythique circuit d’outre-Atlantique. Bien disciplinés, les participants rangent leur voiture le long de la piste afin de laisser les engins d’intervention régler le problème en cours. Sur les séquences, un homme aux commandes d’un chariot télescopique transportant des pneus s’avance puis percute une Nissan R32 GT-R et une R34 GT-R. Un accident qui prouve que l’opérateur ne voit pas ce qui se présente devant les roues de son engin.
De lourds dégâts
Les clichés publiés sur la toile montrent l’étendue des dégâts. Si la R32 s’en sort avec un choc arrière droit endommageant les feux de stop et son pare-chocs, la R34 se trouve dans un état bien moins rassurant avec une poupe écrasée, un aileron arraché, une vitre explosée et un train arrière déformé. Des procédures judiciaires sont en cours.
