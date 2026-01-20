Tesla plus fort que les Chinois en Chine. La Model Y est devenue la voiture la plus produite dans l’empire du Milieu... et dans le monde

Oubliez BYD et Toyota. Le constructeur de Shenzhen a beau parader en numéro un mondial des ventes de BEV (2,26 millions d’immatriculations) et la marque nippone caracoler en tête du marché automobile mondial (11 millions de véhicules vendus toutes motorisations confondues), la voiture la plus produite en 2025 ne sort pas de leurs usines.

La Tesla Model Y, les a tous devancés. À l’échelle planétaire elle s’est imposée comme le modèle le plus produit au monde, d’après les statistiques publiées ce jour par la plateforme INOVEV. Plus surprenant elle devance toutes ses concurrentes chinoises sur leur propre marché intérieur.

Tesla Model Y, voiture la plus produite en Chine…

En Chine, où plus de 30 millions de voitures particulières ont été assemblées en 2025, voire un modèle américain devancer les acteurs locaux ne manque pas piquant.

Avec 540 000 unités fabriquées sur le sol chinois en 2025, la Tesla Model Y s’impose comme la voiture la plus produite dans l’empire du Milieu, malgré un léger recul de 3 % par rapport à 2024.

La particularité de la Model Y tient au fait de réussir à s’imposer dans cet environnement ultra-compétitif sans être une marque locale. À Shanghai, l’usine Tesla est devenue l’un des piliers de l’appareil productif chinois. Cela illustre l’intégration réussie d’un constructeur étranger dans une industrie dominée par des acteurs locaux. Et comble du paradoxe, un véhicule américain est devenu l’un des symboles de la suprématie industrielle chinoise dans l’électrique où la concurrence fait rage.

Le modèle de la galaxie Musk devance ainsi les plus beaux fleurons de l‘industrie locale. La BYD Seagull, connue sous le nom de Dolphin Mini à l’international, produite à 530 000 unités arrive en deuxième position devant la Geely Xingyuan, la voiture électrique numéro 1 des ventes en Chine. À noter enfin que les quatre voitures les plus produites en Chine sont désormais toutes électriques.

…Mais aussi dans le monde

Cette domination se prolonge à l’échelle planétaire. En 2025, près d’un million de Tesla Model Y ont été produites dans le monde, ce qui en fait, pour la deuxième année consécutive, le véhicule le plus fabriqué tous segments confondus.

Certes, le volume recule de 180 000 unités par rapport à 2024, mais aucun autre modèle ne parvient à rivaliser. Le Ford Série F, modèle le plus produit aux États-Unis suit à distance avec un peu plus de 900 000 unités, tandis que le Toyota RAV4, modèle le plus produit au Japon, accapare la troisième marche du podium mondial avec un peu plus de 800 000 unités produites, en baisse par rapport à 2024 (-180 000 unités).

Première « voiture monde » de l’ère électrique

Ce contraste souligne la portée du succès de la Model Y. Là où chaque région reste dominée -ou presque- par ses champions historiques, Tesla est parvenu à imposer un modèle unique, standardisé et électrique, capable de s’ériger en référence industrielle mondiale.

En restant numéro un en Chine comme dans le monde, la Tesla Model Y s’affirme ainsi comme la première véritable voiture globale de l’ère électrique.

En Europe, Dacia l'emporte

Les autres grands marchés continuent d’afficher des leaders très marqués par leurs spécificités locales.

En Europe élargie, la hiérarchie est dominée par des modèles compacts et abordables : la Dacia Sandero et la Renault Clio se disputent la première place, avec des volumes proches de 300 000 unités, bien loin des cadences chinoises.

Au Royaume-Uni, le Nissan Qashqai conserve son statut de modèle le plus produit. En Espagne l’Opel Corsa reprend la tête et en Italie la Fiat Panda demeure la colonne vertébrale de la production nationale. Enfin le VW Tiguan (250 000 unités) domine la production allemande.

En France, Toyota devance Peugeot

En France, la Toyota Yaris Cross (212 539 unités) fabriquée sur le site d’Onnaing, reste la voiture la plus produite pour la quatrième année consécutive. La Japonaise devance la Peugeot 3008 ‘160 243 unités fabriquées en 2025).