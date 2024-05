1. Toyota Yaris Cross (2024) : plus de chevaux pour un best seller (Essai vidéo)

EN BREF Version restylée Nouveau moteur 130 ch A partir de 28 200 € et À partir de 30 200 € pour le 130 ch

En lançant la déclinaison SUV de sa Yaris en 2021, Toyota a eu du flair. Grâce à sa motorisation hybride ultra-sobre et ses beaux volumes, la Yaris Cross s’est rapidement imposée comme la meilleure vente de la marque japonaise dans l’Hexagone. Elle s’est écoulée à plus de 30 000 exemplaires en France en 2023, derrière les Renault Captur, Peugeot 2008 et Dacia Duster. Satisfait des excellents résultats de son petit SUV, le constructeur a choisi de ne pas toucher à un cm2 de son modèle, comme il l’a fait récemment pour la nouvelle Yaris. À l’œil ce millésime 2024 est strictement le même.

dailymotion Toyota Yaris Cross (2024) : plus de chevaux pour un best seller (Essai vidéo)

Plutôt qu’un restylage en bonne et due forme, Toyota a procédé à plusieurs ajustements pour parfaire sa copie. Le premier consiste à l’implantation d’une motorisation hybride plus puissante de 130 ch contre 116 ch aujourd’hui. Pour conserver des prix décents, cette dernière reste disponible avec la finition d'entrée de gamme Dynamic (28 200 €). La nouvelle déclinaison de 130 ch est quant à elle proposée à partir du deuxième niveau de finition appelé Design à 30 200 €, la version 116ch étant alors disponible au tarif de 29 700 €.

Cette mécanique conserve la même architecture. À savoir un 3 cylindres essence 1.5 atmosphérique de 92 ch à cycle Atkinson (92 ch à 5 500 tr/mn) associé à un ensemble boîte-pont avec un moteur-générateur électrique. Le gain de puissance est obtenu grâce à une augmentation de la puissance de ce dernier et à une reconfiguration de l'électronique. La puissance cumulée atteint désormais 130 ch alors que le couple gagne 30 % (soit 185 Nm au lieu de 141). C’est aussi la seule version disponible en 2 et 4 roues motrices.

Si à l’extérieur rien ne change. L'habitacle en revanche, est légèrement remanié avec l’implantation d’un matériau souple sur la partie inférieure de la planche de bord, et surtout de nouveaux écrans. Côté instrumentation, le combiné mesure, selon la finition, 7 ou 12,3 pouces (comme sur notre modèle d'essai) et peut être personnalisé. À défaut d'être intuitif, l'ensemble se montre lisible et se pilote sans trop quitter la route des yeux grâce à des touches physiques simples à utiliser sur la branche gauche du volant.

Le système multimédia tactile (9 ou 10,5 pouces comme ici) a également été revu. La définition de l’image est largement meilleure et les fonctionnalités se révèlent plus modernes. En revanche, il manque de simplicité lorsqu’il s’agit de se repérer dans certains menus. Il est cependant très réactif et, en cas de manipulation en roulant, il nous évitera de devoir quitter la route des yeux trop longtemps. Il dispose des connectivités Apple Car Play et Android auto sans fil. La Yaris Cross gagne également des mises à jour à distance et une clé digitale (via le smartphone) pour permettre à cinq utilisateurs maximum de prendre le volant du véhicule.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Ainsi s’achève la liste des nouveautés apportées. Le design moderne et la qualité de présentation soutiennent toujours la comparaison avec les ténors du segment. On apprécie également de retrouver une console physique pour régler la ventilation.

Si l'espace reste juste au niveau des jambes derrière un conducteur pour les plus de 1m80, la banquette est confortable au niveau des places latérales, et le volume de chargement est correct en version 2 roues motrices avec 397 litres à disposition. Les versions 4 roues motrices devront se contenter de 320 litres.