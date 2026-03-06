Voilà à quoi ressemble la recharge ultra-rapide d’une voiture électrique (ça va vraiment très vite)

La technologie des voitures électriques a beaucoup progressé lors des dernières années. La plupart des constructeurs automobiles proposent désormais des véhicules dotés d’un circuit électrique fonctionnant sur du 800 volts (ou des tensions de cet ordre) et on peut désormais faire un « plein » d’électricité en une vingtaine de minutes sur les modèles de chez Hyundai, Audi, BMW ou Mercedes. Ces modèles peuvent parfois atteindre 400 kW en puissance de charge maximale.

A l’heure actuel, le record en la matière appartient au constructeur chinois Byd avec ses nouveautés Han L et Tang L. Reposant sur une architecture à 1000 volts, ces deux modèles revendiquent une puissance maximale de charge à 1000 kW et la possibilité de récupérer « 400 kilomètres d’autonomie en 5 minutes ». Et si vous vous demandez ce que ça fait de charger une BYD Han L ou un Tang L à cette vitesse, voilà la réponse.

7 minutes pour passer de 10 à 70 % de charge

Publiées notamment sur le compte Twitter (X) Drive Green Live Green, les vidéos ci-dessous montrent un SUV Tang L se recharger de 10 à 70 % sur un chargeur BYD à 1000 kW. La séquence, filmée en temps réel, est impressionnante puisqu’on voit le véhicule effectuer cette performance en 7 minutes et 15 secondes.

La seconde séquence montre une Han L repasser de « 4 à 97 % en 13 minutes et demie ». Mais ici, hélas, impossible de vérifier si l’auto effectue bien cette performance dans la durée annoncée faute de pouvoir observer un repère de temps sur la vidéo qui a été accélérée. Ce qui est impressionnant dans cette séquence non authentifiée, c’est que la puissance de charge reste au-dessus des 170 KW une fois que la batterie a récupéré 94 % de charge.

Il faut un réseau sacrément puissant

Outre la question de la fiabilité à long terme d’une batterie qui atteint 1000 kW de puissance de charge en pic, ces performances rappellent qu’il faut évidemment un réseau de charge à la hauteur. BYD prévoit justement d’installer des stations de charge à 1000 kW et plus en Chine et même en Europe (il y en a déjà dans l’Empire du Milieu), mais pouvoir livrer de telles puissances de charge en de nombreux points pose sans doute des défis techniques importants. Rappelons cependant que les Byd Han L et Tang L peuvent aussi augmenter la puissance de charge en utilisant deux bornes en même temps au lieu d’une seule.