Des BYD électriques surpuissantes et surdouées au prix d'une Renault 5, vraiment ?

Il y a quelques jours, Caradisiac venait observer de près la nouvelle Denza Z9 GT et l’essayer brièvement. Avec 965 chevaux, une batterie de 100 kWh de capacité et une finition très poussée dans le détail, cette grosse familiale à la vocation luxueuse du groupe Byd s’attaque aux Porsche Taycan et autres références électriques du marché européen.

Pourtant, cette Denza Z9 GT n’impressionne pas particulièrement quand on lit sa fiche technique : ses performances n’arrivent pas au niveau de celles des familiales électriques européennes les plus puissantes (0 à 100 km/h en 3,4 secondes contre 2,4 secondes par exemple pour une Porsche Taycan Turbo S) et son autonomie théorique, plutôt située autour des 500 km, resterait loin de celle d’une Tesla Model S Plaid. Sachant que le prix de cette Denza Z9 GT risque d’être plus élevé que celui des modèles de la gamme BYD, pas sûr qu’on soit en présence d’un véhicule particulièrement attractif sur notre marché.

Les BYD Han L et Tang L, des extraterrestres

A première vue, les BYD Han L et Tang L qui seront officiellement exposés sur le stand de la marque au salon de Shanghai dans quelques jours se positionnent très en-dessous de cette Denza Z9 GT. Évolutions de la berline Han et du SUV Tang commercialisés chez nous depuis deux ans (à des tarifs moyennement intéressants au vu de leurs prestations), ces deux véhicules au design assez banal collent pourtant une claque monumentale à la Denza et à tout le reste de la production automobile mondiale quand on regarde leurs caractéristiques techniques.

Outre une capacité de charge rapide à 1 000 kW qui a stupéfait au moment de la révélation de ce chiffre, permettant d’après BYD de récupérer 400 km d’autonomie en seulement 5 minutes via des bornes spéciales de 1 360 kW développées par le constructeur, la Han L développe 1 086 chevaux dans sa version de pointe AWD et le Tang L, 1 100 chevaux. Des chiffres en ligne avec ceux des familiales électriques les plus puissantes du marché donc (Tesla Model S Plaid, Porsche Taycan Turbo GT, Lucid Air Sapphire), avec des performances annoncées meilleures que celles de la Denza Z9 GT (0 à 100 km/h en 2,7 secondes pour la Han L et en 3,9 secondes pour le Tang L).

Un prix de Renault 5 !

Les Porsche Taycan Turbo S et Tesla Model S Plaid conservent un léger avantage au registre des performances en théorie, surtout que BYD n’est pas connu pour l’instant pour l’efficacité dynamique et le plaisir de pilotage de ses voitures électriques. Sauf que le prix de ces deux nouveaux modèles surpuissants met tout le monde d’accord : en Chine, la Han L de 1 086 chevaux s’affiche à l’équivalent de 31 050€ et le Tang L de 1 100 chevaux dépasse à peine les 35 500€ !

On sait à quel point les constructeurs automobiles chinois bénéficient des généreuses aides publiques dans leur pays pour abaisser au maximum le tarif de leurs autos. Mais à titre de comparaison, la récente Xiaomi SU7 Ultra de 1 547 chevaux, cette berline électrique qui veut humilier la Porsche Taycan Turbo GT, s’affiche à 69 000€ au minimum. Même en Chine, 31 000€ pour une grosse berline électrique de plus de 1 000 chevaux capable de se recharger plus vite que toutes les autres voitures de la planète, ça laisse rêveur.

En France, la BYD Han beaucoup moins intéressante que la Han L démarre à 70 800€. Le Tang, lui, émarge à 72 000€. Si les Han L et Tang L venaient un jour chez nous (ce qui est fort possible), elles coûteraient probablement encore plus cher et notre réseau ne comporte pour l’instant aucune borne rapide capable de restituer plus de 350 kW de puissance. Mais si les chiffres annoncés par BYD pour ces deux modèles se vérifient dans la vraie vie, ils marquent presque une révolution en Chine à ces prix. Permettons-nous tout de même de nous méfier un peu car par le passé, BYD a déjà communiqué à de nombreuses reprises sur des choses extraordinaires qui se sont révélées moins bonnes que prévu entre nos mains. Aucun des modèles BYD testés par nos soins n’a brillé par son efficience ou ses performances électriques en comparaison de la concurrence.