La Xiaomi SU7 se vend déjà très bien en Chine, mais le nouveau constructeur automobile espère aller bientôt beaucoup plus loin grâce à son nouveau YU7 qui doit permettre à la marque de passer à la vitesse supérieure dans l’Empire du Milieu dès cet été.

Ce n’est pas tout : Xiaomi veut aussi s’imposer sur le plan de l’image en battant Porsche, référence absolue de la performance chez les modèles électriques actuellement grâce à sa Taycan Turbo GT au record chronométrique sur la Nordschleife, au registre de l’efficacité sportive. Après avoir communiqué sur un chrono officiel sur le grand circuit allemand avec une SU7 Ultra très spéciale, qui s’est avérée être un prototype de circuit sans le moindre lien avec une vraie voiture de route, Xiaomi promet de battre la Taycan Turbo GT avec la version définitive de sa SU7 Ultra de série.

Moins de 70 000€ pour 1 547 chevaux !

Xiaomi communique justement quelques chiffres additionnels sur cette SU7 Ultra de série, qui développe 1 547 chevaux (pour un couple maximal de 1 770 Nm en pointe !) et pèse un peu moins de 2,5 tonnes sur la balance dans sa configuration la plus radicale. A titre de comparaison, la Taycan Turbo GT se « contente » de 789 chevaux en puissance permanente et de 1 108 chevaux en pointe pendant le launch control. Outre des performances meilleures à l’accélération (0 à 100 km/h en 1,98 secondes contre 2,2 secondes pour la Porsche dotée du Pack Weissach optionnel, 0 à 200 en 5,86 secondes contre 6,4 secondes pour l’Allemande), la SU7 Ultra revendique un chrono de deux minutes, 09 secondes et 94 centièmes sur la piste du circuit de Shanghai. C’est quasiment une seconde et demie de mieux que le chrono officiellement réalisé par Porsche sur le même tracé en octobre dernier (2:11:28) !

Le plus fou, c’est que la SU7 Ultra coûte en chine 529 900 yuan en prix de base, soit l’équivalent de 69 900€. Le pack d’équipements dynamiques le plus radical, équivalent du Weissach de la Taycan GT, fait grimper le prix à 629 900 yuan soit 83 092€. Sachant que la Taycan GT coûte plus de 263 000€ en Chine dans sa configuration de pointe (246 000€ chez nous), l’écart paraît tout simplement abyssal. D’autant plus que Xiaomi promet aussi une endurance des batteries à la pointe pour le roulage sur circuit.

Mais tout ça, c’est pour l’instant de la communication. Il faudra vérifier dans le détail les capacités réelles de cette SU7 Ultra sachant que le modèle actuel n’a pas été épargné par les défauts de jeunesse y compris sur le terrain de l’efficacité dynamique (avec notamment de gros problèmes de freins).