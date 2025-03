Xiaomi applique à ses trottinettes la même recette que pour ses smartphones : plein de modèles, des noms qui se ressemblent et des différences techniques parfois subtiles. Voici donc sa gamme de trottinettes électriques composée des Scooter 5, Scooter 5 Pro et Scooter 5 Max.

Design et équipement : si vous les mettez côte à côte, bonne chance pour les différencier

Visuellement, difficile de dire qui est qui. Même guidon, même écran, même cadre, même deck. Xiaomi n’a pas jugé utile de faire des efforts de différenciation. La Max a droit à des inscriptions « MAX » un peu partout, un deck éclairé et des amortisseurs arrière rouges. Pour les autres, c’est bonnet blanc et blanc bonnet. Pour preuve, les deux images qui suivent montrent la Max et la Pro.

Il y a tout de même une différence invisible, d’ordre pondéral. La Scooter 5 est la plus légère (20,1 kg), la 5 Pro et la 5 Max dépassent 22 kg.

La Max récupère le contrôle de traction. Les 3 modèles intègrent un e-ABS (ABS électronique qui agit sur le moteur électrique et non le tambour) et des clignotants aux extrémités des guidons. L’écran est sommaire et il faudra miser sur l’application smartphone pour avoir des informations utiles comme l’heure, l’autonomie restante en pourcentage ou kilomètres et la distance parcourue.

Performances : ça grimpe mieux, mais ça ne va pas plus vite

Contrairement aux vélos électriques, les trottinettes ne sont pas limitées en puissance. Seule la vitesse compte. Sous le « capot », la puissance s’avère juste, avec 400 W en nominale pour la Max.

Caractéristiques Scooter 5 Scooter 5 Pro Scooter 5 Max Puissance nominale 350 W 400 W 400 W Puissance max. 700 W 1000 W 1000 W Pente maximale 18 % 22 % 22 % Autonomie annoncée 60 km 60 km 60 km Poids 20,1 kg 22,4 kg 22,3 kg Vitesse max. 25 km/h 25 km/h 25 km/h

Si vous habitez en haut d’une côte, les versions Pro et Max seront plus adaptées. Sinon, la différence ne se fera pas sentir.

Confort et suspensions : la seule vraie évolution sur la Max

C’est ici que la 5 Max justifie son existence.

Caractéristiques Scooter 5 Scooter 5 Pro Scooter 5 Max Suspension avant Non Double ressort Hydraulique + ressort Suspension arrière Non Simple ressort Double ressort Freins Tambour avant + E-ABS Tambour avant + E-ABS Tambour avant + E-ABS Indice de protection IPX5 IPX5 IPX54

La Scooter 5 n’a aucune suspension, autant dire que chaque nid-de-poule sera un test pour votre colonne vertébrale. La 5 Pro apporte un léger confort avec un ressort arrière, mais rien de transcendant. La 5 Max fait un vrai bond en avant : suspension hydraulique à l’avant, double ressort à l’arrière.

Autonomie et charge : la Max sort du lot… mais à peine

Sur le papier, toutes affichent 60 km d’autonomie, mais en réalité, il faudra compter sur 35 km en usage normal.

Les recharges s’annoncent interminables avec 9 heures. La Scooter 5 Max peut réduire ce délais à 3 heures moyennant un chargeur rapide optionnel.

Prix et disponiblité

Xiaomi joue la carte des déclinaisons subtiles, tant sur les produits que sur les prix.

- Xiaomi Scooter 5 (400 euros) : la plus légère, adaptée aux trajets urbains courts.

- Xiaomi Scooter 5 Pro (500 euros) : un compromis, mais pas un gap suffisant par rapport à la 5 à nos yeux.

- Xiaomi Scooter 5 Max (600 euros) : le choix du confort, grâce à sa suspension hydraulique à l’avant et à double ressort à l’arrière. Si vous roulez sur des routes chaotiques, c’est le modèle à privilégier.

Ces engins seront disponibles dans les magasins grand public comme Fnac, Darty et Boulanger dès mars.