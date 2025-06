D'après Xiaomi, son nouveau SUV démarre très fort

258 000 exemplaires. Voilà le nombre de ventes atteint par la Xiaomi SU7 en seulement quatorze mois. Parti de nulle part, le nouveau constructeur automobile chinois a largement séduit la clientèle de son pays. Certes, certains de ces chiffres ont fait douter des observateurs qui soupçonnent la marque de les gonfler un peu pour l’image alors que, dans le même temps, une campagne de désinformation négative aurait aussi visé Xiaomi dans le pays via des dizaines de milliers de comptes sur les réseaux sociaux (une enquête officielle est en cours).

Mais pour un constructeur automobile qui ne vendait aucune voiture il y a un peu plus d’un an, il s’agit assurément d’un lancement réussi. Et le second modèle de la marque ne devrait pas changer la donne au vu des chiffres avancés par Xiaomi à l’occasion du lancement commercial du YU7, son tout nouveau SUV.

289 000 commandes, déjà

D’après Xiaomi, pas moins de 289 000 commandes du YU7 auraient été enregistrées en seulement une heure après la commercialisation en ligne du modèle. Il fallait verser un acompte de 5 000 yuans pour réserver son exemplaire, soit environ 594 euros.

Comme pour tous les modèles électriques chinois bénéficiant d’une fiscalité particulièrement avantageuse dans le pays, le Xiaomi YU7 affiche d’ailleurs un prix canon : 253 500 yuans, soit environ 30 161€. Pour un modèle de base « Standard » équipé de batteries de 96,3 kWh et développant 319 chevaux (avec une autonomie maximale évidemment élevée et une recharge de 10 à 80% en 12 minutes), l’addition est intéressante.

Plus gros qu’un Tesla Model Y

Rappelons que le Xiaomi YU7 mesure 4,99 mètres de long et dépasse ainsi la taille des SUV électriques les plus en vue de notre marché (Tesla Model Y en tête). Les modèles de Xiaomi ont bien sûr vocation à être commercialisés en Europe d’ici l’année prochaine mais leur prix chez nous sera logiquement beaucoup plus haut.