Le chrono de la Xiaomi SU7 Ultra Prototype sur la Nordschleife est-il si impressionnant que ça ?

Une berline électrique Xiaomi en 6 minutes et 22 secondes sur la Nordschleife, voilà qui aurait pu constituer un record retentissant sur la Nordschleife : ce chrono est en effet bien meilleur que celui de la Mercedes-AMG One, actuelle détentrice du meilleur temps sur le juge de paix allemand dans la catégorie des voitures homologuées pour la route.

Mais ce chrono n’est pas celui de la Xiaomi SU7 Ultra, cette berline électrique à hautes performances qui a tout de même réussi à y rouler en moins de 7 minutes et 5 secondes (un chrono déjà impressionnant qui la place devant la Porsche Taycan Turbo GT et même la Rimac Nevera).

La SU7 Ultra Prototype améliore son temps

Il s’agit de celui de la SU7 Ultra Prototype, déjà chronométrée en 6 minutes et 46 secondes dans une précédente tentative sur le Grand Nürburgring. Elle y est retournée et a réussi à gagner 24 secondes dans cette nouvelle tentative.

Joli dans l’absolu, certes, mais on parle toujours ici d’une machine réservée au circuit et équipée de pneus slick, avec un potentiel de performances sans rapport avec celles des voitures homologuées pour la route. Dotée d’un châssis probablement très différent aussi de celui de la SU7 Ultra routière (Xiaomi ne communique même pas dessus), cette SU7 Ultra Prototype doit être comparée aux autres prototypes spéciaux mesurés sur la Nordschleife.

Loin derrière la Volkswagen ID.R

Car justement, elle reste beaucoup plus lente que la Volkswagen ID.R, cet autre prototype électrique qui avait réussi à signer un très beau temps de 6 minutes et 5 secondes sur la Nordschleife. C’est à ce jour la voiture électrique la plus rapide jamais vue sur le grand circuit, loin derrière la voiture la plus rapide tous types confondus (la monstrueuse Porsche 919 Evo hybride qui y avait claqué un temps incroyable de 5 minutes et 19 secondes).

La Volkswagen ne revendiquait pourtant « que » 680 chevaux en puissance maximale, alors que la Xiaomi SU7 Ultra Prototype garde secret sa fiche technique exacte et n’est pas à vendre. La SU7 Ultra de route est tout de même bien devenue la voiture électrique de série la plus rapide de la Nordschleife, mais à des chronos très différents.