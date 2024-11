La monstrueuse Xiaomi SU7 Ultra s'est un peu survendue

Quand on veut prouver la valeur de ses voitures de sport, on se doit d’aller claquer un temps sur le grand circuit du Nürburgring. Voilà pourquoi Xiaomi, après avoir dévoilé la SU7 Ultra aux chiffres très impressionnants, a déjà amené un prototype de la berline électrique de 1 548 chevaux sur l’Enfer vert en ce mois d’octobre pour y réaliser le meilleur chrono possible avec le pilote David Pittard au volant.

6 minutes, 46 secondes et 874 millièmes. Voilà ce que la machine a réussi à signer comme temps ce qui la place parmi les voitures de série les plus rapides de la planète, juste derrière les Lamborghini Aventador SVJ et Porsche 911 GT3 RS (mais aussi la Mercedes AMG One du record absolu et la Porsche 911 GT2 RS).

Mais ce n’est pas une voiture de série !

Précisons qu’il s’agit d’un prototype de la Xiaomi SU7 Ultra, qui n’a absolument rien à voir avec un modèle de série au vu de l’état de son intérieur (très lourdement arceauté), de sa carrosserie mais aussi du bruit de ses freins. Elle semble même équipée de vrais pneus slick et non pas de gommes homologuées pour la route.

Cette SU7 Ultra a écrasé le record de la Porsche Taycan GT Turbo de 789 chevaux, chronométrée en 7 minutes et 7 secondes sur la Nordschleife. Mais la Porsche en question est quasiment identique au modèle de série (Taycan Turbo GT pack Weissach) alors que la Chinoise reste un prototype non homologué pour la route. Même le prototype de la Tesla Model S Plaid vu il y a quelques années sur la Nordschleife était moins lourdement modifié.

Quelques heures après la révélation de ce chrono très impressionnant, Xiaomi a d'ailleurs dévoilé la future version de série de cette SU7 Ultra. Cette dernière ressemble beaucoup plus à la SU7 normale, avec des boucliers à peines plus agressifs et un aileron fixe à l'arrière. Elle doit elle aussi développer 1 548 chevaux, mais elle repose sur un châssis très différent de celui du prototype qui a signé le chrono sur la Nordschleife. Il faudra donc voir ce que vaut cette SU7 Ultra-là sur le grand circuit allemand et on parie qu'elle roulera beaucoup vite. La question est bien évidemment de savoir si elle parviendra à battre la Taycan Turbo GT, en imaginant que le constructeur allemand aura tout le temps d'y retourner d'ici l'année prochaine pour s'y défendre.