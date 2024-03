Porsche Taycan Turbo GT (2024) : prends ça, Elon Musk

Pour comprendre l’existence de cette nouvelle Taycan Turbo GT haute en couleurs, il faut regarder du côté de l’histoire récente de la Nordschleife : quand Porsche a lancé sa première berline électrique en 2019, le constructeur allemand avait tenu à inscrire une référence chronométrique sur le grand Nürburgring. Une référence ensuite battue par la Tesla Model S Plaid dans sa version expérimentale, avant que Porsche n’envoie une Taycan Turbo S avec un pack spécial (composé notamment de pneus semi-slicks) pour le récupérer. L’année dernière, Tesla a finalement repris ce record en lançant sa Model S Plaid équipée du nouveau pack piste dans l’Enfer vert.

C’en était trop pour Porsche qui a pris soigneusement le temps de développer une version spéciale de sa Taycan à l’occasion de son restylage de mi-carrière rien que pour exploser ce record des berlines électriques sur la Nordschleife : en janvier dernier, la marque de Zuffenhausen dévoilait le chrono de 7 minutes et 7 secondes réalisé par un prototype de sa nouvelle Taycan, rejetant la Tesla à 18 secondes. Ce prototype spécial, c’était en fait un exemplaire de la Taycan Turbo GT que vient de présenter officiellement Porsche. Et elle pousse vraiment à fond le curseur de la radicalité : elle rappelle les Tesla expérimentales surprises sur la Nordschleife il y a quelques années avec de gros ailerons fixes et des flaps aérodynamiques, sauf que l’Allemande sera bien commercialisée telle quelle contrairement à l’Américaine !

Vous ne rêvez pas, il est désormais possible de commander une Taycan équipée de délfecteurs à l’avant, d’un gros aileron fixe à l’arrière et d’un châssis allégé. Elle revendique une masse de 2 295 kg sur la balance, un chiffre toujours pachydermique mais 75 kg plus léger que sur la Taycan Turbo S « normale » (grâce à des pièces d’habillage intérieur en fibre de carbone, des garnitures en moins, des sièges baquet en carbone, des jantes forgées de 21 pouces ou encore des freins carbone-céramique montées de série). En option, le Pack Weissach (oui, comme sur une GT3 RS !) supprime la banquette arrière comme dans une Alfa Romeo Giulia GTAm ou une Jaguar XE Project 8 tout en ajoutant l’aileron arrière fixe et un soubassement revu. A noter que l’arceau intérieur vu sur le prototype de la Nordschleife ne semble pas disponible.

Jusqu’à 1 108 chevaux

La Taycan Turbo GT développe 789 chevaux en puissance continue avec ses deux moteurs au lieu de 775 sur la Turbo S, grâce à un onduleur différent. Cette puissance grimpe à 952 chevaux pendant 10 secondes via la nouvelle fonction Attack Mode et même à 1 108 chevaux au launch control pendant les deux premières secondes après le départ arrêté. Ajoutez à cela des pneus spécifiques ainsi qu’une une suspension Active Ride retouchée et vous obtenez un 0 à 100 km/h expédié en 2,3 secondes et même 2,2 secondes avec le pack Weissach. Le 0 à 200 s’abat en 6,4 secondes et la vitesse de pointe atteint 305 km/h. De quoi battre sur le papier la Tesla Model S Plaid dont les chiffres d’accélération impressionnants (0 à 100 km/h en 2,1 secondes « glissé ») sont mesurés d’une façon plus « optimiste ».

246 538€ le morceau

Cette Taycan complètement folle coûtera quasiment aussi cher qu’une 911 GT3 RS ou une 911 Turbo S : 246 538€ avant options. L’idée même de conduire une berline électrique aussi radicale, n’offrant que deux places dans sa version « Weissach », paraît délirante. Tout ça à cause d’Elon Musk qui a trop tiré sur la corde et engendré la création de cet étrange monstre électrique. Au passage, la Taycan Turbo GT Weissah est également allée battre la Tesla Model S Plaid « pack piste » sur le circuit de Laguna Seca en Californie : elle y a roulé quasiment trois secondes plus vite (en une minute et 27 secondes).