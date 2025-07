Il reçoit le kit de bienvenue après l'incendie de sa sportive

Nos confrères de la publication américaine Carscoops partagent sur la toile une histoire pour le moins insolite. Le sujet en question concerne une Ford Mustang en version Dark Horse dont le propriétaire regrette d'avoir reçu une attention habituellement agréable : un kit de bienvenue.

Une raison simple fait que cet extra tombe comme un chevaux sur la soupe. Son paquet arrive en effet plus d'un an après une triste histoire au volant de sa Ford Mustang Dark Horse. Sa muscle car finissait en effet à la casse à cause d'un incendie dans la baie moteur. Une mauvaise fixation de la durite du système d'embrayage provoquait une fuite de liquide hydraulique qui se soldait par un feu une fois en contact avec les pièces les plus chaudes. Un problème qui poussait Ford à déclencher un rappel pour plusieurs milliers de Mustang GT et Dark Horse à boîte manuelle.

Un kit complet et un SAV à désirer

Le propriétaire Dominick Tullo précise qu'après le sinistre, aucune personne de chez Ford ne lui a donné de réponse. Une expérience client catastrophique très contrastée avec les deux posters, livres et clé usb avec 230 photos livrés à son domicile.