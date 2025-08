À propos du Ford F-150, Trump a une nouvelle fois perdu une occasion de se taire

Il ne se passe pas une journée sans que les dires de Donald Trump ne fassent le tour des médias et des réseaux. La dernière en date, concernant l’automobile, nous vient de la chaîne CNBC. Lors d’un entretien accordé hier, le Président a encore démontré ses connaissances en la matière « Ils prennent la magnifique Ford F-150, qui marche très bien, je suis sûr que nous réussirons là-bas ».

Le pays évoqué n’est autre que le Japon, dont la population n’est clairement pas friande de ce type de véhicule. Bien au contraire, puisque le marché le plus important demeure celui des kei cars. L’année dernière, il s’en est vendu 1,55 million d’unités, ce qui représente 38 % du marché.

Ces voitures si populaires sont totalement à l’opposé d’un pick-up. En effet, elles sont très compactes et doivent répondre à plusieurs critères : longueur maximale de 3,40 m, largeur de 1,48 m et hauteur de 2 m. De plus, la puissance de leur moteur ne peut excéder 63 ch.

Un Ford F-150 qui fait office de camion

De l’autre côté du Pacifique, le F-150 pourrait presque embarquer une kei car dans sa benne. Si l’image est exagérée, ces mensurations n’ont rien de compactes puisque, selon les versions, il peut atteindre 5,90 m de long. Quant à sa mécanique, son V6 3.5 peut développer plus de 400 ch et 500 Nm de couple.

Avec de tels chiffres, comment les Japonais pourraient-ils être conquis par ce type d’engin ? Sans parler de l’aspect financier puisque les kei cars débutent aux alentours des 15 000 €. Un Ford F-150 se vend à partir de 38 810 dollars, sur le sol américain.

Donald Trump a certainement réagi précipitamment après l’accord commercial obtenu entre les deux pays fin juillet. Face aux droits de douane moins élevés que prévu (15 % au lieu de 25 %), le Japon s’est engagé à investir aux États-Unis et à lever certaines restrictions. Ces dernières permettraient alors aux constructeurs américains de vendre plus facilement leurs modèles au Japon. Difficile, alors que le F-150 soit le plus plébiscité…