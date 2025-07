Ford se lance également dans la course au leasing social avec des offres agressives

Après le groupe Stellantis, Renault, Skoda ou encore Volkswagen, Ford ne compte pas louper le train en marche du leasing social, reconduit à partir du 30 septembre prochain.

Ainsi, le SUV urbain Puma Gen-E sera proposé à 139 €/mois sans toutefois connaître la version exacte. Néanmoins, ce Puma bénéficie d’un électromoteur de 168 ch et 290 Nm de couple et d’une batterie d’une capacité de 54 kWh. Officiellement, il peut parcourir 376 km. Son loyer est particulièrement agressif puisqu’une Renault 4 sera proposée à 170 €/mois avec la petite batterie et l’Alfa Romeo Junior culmine à 199 €/mois.

Ford propose également son Explorer dans sa finition d’entrée de gamme Style. Une finition qui impose la petite batterie de 52 kWh associée au moteur de 170 ch. Son autonomie homologuée se limite alors à 378 km. Seulement, il se paie le luxe d’être moins cher que son cousin le Volkswagen ID.4 avec une offre à 159 €/mois, soit 10 euros de moins.

Bien sûr, une Renault Twingo électrique à 40 €/mois n’arrivera plus, pourtant ces offres de leasing social demeurent intéressantes. Il faut dire que l’état accordait 13 000 € par voiture en 2024 contre 7 000 € cette année. L’enveloppe totale atteint 370 millions d’euros pour la location d’au moins 50 000 voitures.

Des conditions bien précises

Pour profiter de ce leasing social, il faut être actif et déclarer un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 15 400 €. Par ailleurs, il est demandé d’utiliser sa voiture personnelle pour se rendre au travail situé à plus de 15 km du domicile tout en justifiant d’un usage annuel supérieur à 8 000 km pour raisons professionnelles.