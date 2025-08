Dommage que nous ne puissions profiter de ce coupé Volkswagen

Pour les néophytes, ce croquis, dessiné en 2017 par Tibor Juhasz, n’évoque rien du passé de la marque. Pourtant, il a de sérieux airs de SP2, une voiture basée sur la Karmann Ghia et commercialisée dans les années 70 par la branche brésilienne de Volkswagen. Il s’agissait d’une voiture sans prétention sportive, mais à la ligne très suggestive.

Il y a près de dix ans, la marque allemande a donc caressé l’idée de développer un successeur. Son long capot plat, cette partie arrière arrondie ou encore les stries sur la custode sont autant de clins d’œil sympathiques. Ce coupé aurait été le bienvenu, car le Scirocco de troisième génération s’en est allé en 2017.

Un coupé électrique

Ce n’est pas tout puisque, visiblement, Volkswagen planchait sur un coupé électrique basé sur la plateforme MEB. Avec un moteur électrique de 204 ou 286 ch animant les roues arrière, ce modèle aurait permis de véhiculer une image plus sexy de la voiture électrique. On ne peut pas dire que les lignes de la berline ID.3 ont déclenché des coups de cœur.

En plus de remplacer le Scirocco et de faire un joli clin d’œil à un coupé du passé apprécié, ce modèle d’image aurait permis à Volkswagen de passer pour une marque plus jeune et fun lors de son virage vers l’électrique. Seulement, à l'époque, le scandale du dieselgate était sans doute trop frais.