Honda : bénéfice en baisse mais prévisions revues à la hausse

Le deuxième plus grand constructeur automobile du Japon a déclaré un bénéfice d'exploitation trimestriel en deçà de ses prévisions.

Celui-ci s'élève à 1,66 milliard $ pour la période d'avril à juin, contre une estimation moyenne de 2,11 milliards $ selon sept analystes de London Stock Exchange Group repris par l’agence Reuters.

Yen fort et tarifs douaniers américains

Cette baisse est due à un yen fort et à des droits de douane américains élevés. Les taxes américaines, fixées à 27,5 % sur les importations automobiles, ont amputé le bénéfice trimestriel d’environ 850 millions $.

L'électrique en berne

Honda s'attend à un recul de 7,5 % des ventes mondiales pour 2025. Notamment en Chine où la concurrence sur le marché des véhicules électriques (VE) y est plus féroce que prévu. Quant à la demande mondiale de voitures à batteries, elle ne rencontre pas le succès escompté. Les prévisions montrent que la part des VE dans les ventes mondiales sera d’environ 20 % contre 30 % espérés. Face à cette situation Honda a décidé de réduire ses investissements dans les VE de 30 %. (de 67,7 à 47, 4 milliards de $) d’ici 2030.

Miser sur l’hybride

Honda mise désormais sur les véhicules hybrides pour maintenir ses objectifs de 3,6 millions d’unités vendues par an. L’entreprise prévoit de lancer 13 nouveaux modèles hybrides mondiaux entre 2027 et 2030. Avec à terme l’objectif de vendre 2,2 à 2,3 millions de véhicules hybrides par an d’ici 2030, contre environ 868 000 vendus en 2024

Produire plus aux États-Unis

En 2024, plus d’un million de voitures sont fabriquées dans ses usines américaines.

Les exportations du Japon vers les États-Unis restent très limitées, avec seulement 5 379 véhicules. Mais la dépendance aux composants importés reste un point faible. Sans parler des CR-V, et HR-V, deux modèles phares, respectivement fabriqués au Canada et au Mexique. Le tout étant soumis aux droits de douane mis en place par Donald Trump.

Pour éviter ces surcoûts, Honda prévoit d’augmenter sa production aux États-Unis de 30 % d’ici à 2030 afin d'y fabriquer jusqu’à 90 % de ses véhicules vendus sur le sol américain. La marque japonaise entend même y transférer la production dans l’Indiana, de sa Civic hybride jusqu'alors assemblée au Japon.

Des prévisions en hausse

Malgré ce temps d'arrêt, Honda revoit ses prévisions annuelles à la hausse. Le bénéfice opérationnel attendu passe de 3,4 à 4,7 milliards de $. Le groupe table sur un yen plus faible et sur l'effet du nouvel accord commercial bilatéral américano-japonais avec une réduction des droits de douane américains à 15 % dès septembre.