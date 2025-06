Honda fait marche arrière sur l'électrique

Dans le brouillard, on rétrograde en matière de sécurité routière comme d’économie. C’est bien ce que Honda est en train de faire en scrutant son avenir.

Débarrassé de sa mission de sauvetage avec Nissan, plus ou moins imposée par le gouvernement japonais, le constructeur aurait pu voir son avenir cousu de fil blanc, filant vers son objectif de 30 % de voitures électriques en 2030. Raté. Donald Trump et ses taxes qui fluctuent, selon le jour et son humeur, incitent le prudent constructeur à revoir à la baisse son bénéfice 2025, et pas qu’un peu.

Un bénéfice 2025 en berne

La marque estime que les frasques américaines pourraient lui coûter 70% de son résultat, les US étant, de loin, son premier marché. Un pays ou Honda s’offre, ou plutôt s’offrait, pas moins de 8,5% de parts de marché. Et même s’il dispose de plusieurs usines sur place, les droits douaniers sur les pièces importées risquent de faire flamber les prix de revient et, logiquement, de vente.

Alors il faut faire des économies. Le constructeur a observé la conjoncture internationale en matière de voitures électriques et, en Europe comme ailleurs, a constaté que la demande n’est pas à la hauteur de ses espérances et les aides publiques non plus. Conclusion : l’objectif, plutôt raisonnable par rapport à quelques-uns de ses confrères, de 30% de voitures électriques en 2030 passe à la trappe.

Le VE n’est pas abandonné pour autant, mais Toshihiro Mibe, le patron du groupe voit dans ces baisses de prétention, et dans l’abandon des 30% dans cinq ans, de sacrées économies à faire. Et elles sont considérables. Honda avait prévu d’investir, sur cette période, pas moins de 63,5 milliards d’euros. Du coup, en baissant son activité électrique, le groupe entend préserver 19,3 milliards.

De quoi voir venir, et réorienter une partie de son développement, et de ses futures productions, vers l’hybride avec un nouvel objectif : en vendre 2,2 millions d’ici 5 ans, soit la moitié des 4,2 millions d’autos qu’il assemble annuellement. En y ajoutant le 1,4 million d'électriques pures à la même date, le 100 % thermique devient très minoritaire. Pour parvenir à ces résultats, Honda compte lancer 13 nouveaux modèles hybrides d’ici 2030.

Objectif tout électrique pour 2040

L'électrique à 100% n’est pas passé à la trappe. Mais il ne va plus représenter que 20% au lieu des 30% estimés auparavant. Les projets déjà en cours, comme les étranges Honda 0 que Cédric Pïnatel a pu observer au CES de Las Vegas en début d’année, et qui doivent être commercialisé en 2026, sont confirmés.

La bascule vers le 100% électrique est elle aussi toujours à l’ordre du jour. Sauf que l’échéance de virage complet a été repoussée de 10 ans et Honda ne sera pas tout électrique avant 2040. D’ici là, le Japonais compte bien miser sur le court terme, la navigation à vue et les investissements rentables immédiatement. Et d’ici là aussi, beaucoup de choses et de technologies peuvent encore changer.