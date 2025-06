La BMW i4 électrique progresse très légèrement

Depuis 2021, Bmw propose une berline 100% électrique à son catalogue. Basée sur la Série 4 Gran Coupé et convertie à cette technologie, la i4 a subi un restylage de mi-carrière l’année dernière et sera bientôt remplacée par un modèle de toute nouvelle génération, conçu sur la nouvelle plateforme Neue Klasse qui sera inaugurée dans quelques semaines par le SUV iX3.

En attendant ce remplacement, l’I4 a droit à de nouvelles améliorations techniques qui concernent trois de ses versions : la i4 eDrive35, la i4 eDrive40 et la i4 M60 xDrive (anciennement i4 M50 xDrive).

Plus d’autonomie pour les « petites » i4

La i4 eDrive35, tout d’abord, voit son autonomie maximale WLTP passer à 513 kilomètres au lieu de 500 km précédemment grâce à un groupe motopropulseur plus efficient (et plus précisément à son onduleur qui intègre des pièces différentes). Pour les mêmes raisons, la i4 eDrive40 revendique désormais 612 km d’autonomie maximale au lieu de 600 km précédemment.

Plus de puissance pour la « grosse » i4

De son côté, la i4 haut de gamme devient la i4 M60 xDrive en remplacement de la i4 M50 xDrive. Sa puissance maximale cumulée grimpe à 601 chevaux ce qui lui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,7 secondes au lieu de 3,9. Elle atteint aussi une autonomie maximale WLTP de 551 km (+31 km).

Les prix augmentent, eux aussi : la i4 eDrive35 se négocie à partir de 57 850€, la i4 eDrive40 démarre à 64 250€ et la i4 M60 xDrive demande au minimum 78 950€. L’Allemande reste ainsi beaucoup plus chère que la Tesla Model 3, dont la variante Performance coûte 57 490€.