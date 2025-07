Le Nürburgring est le terrain de jeu de nombreux constructeurs afin de valider de nouvelles générations de modèles ou des modèles inédits. Mais sur le circuit situé dans la région d’Ahrweiler, les constructeurs testent toutes sortes de choses comme cette fois avec ce prototype d’une Bmw M2 qui effectue quelques tours du circuit de la Nordschleife.

Dans les courbes rapides de ce circuit emblématique, la BMW M2 semble si petite et si fragile, et pourtant la vitesse de passage de ce bolide allemand prouve que cette BMW M2 n’a peur de rien. Il faut dire que les éléments aérodynamiques qui sont testés sur cette auto sont là pour l’empêcher de quitter la route.

Appui maximal à l’arrière

Ainsi l’imposant aileron arrimé au capot arrière permet un appui supérieur au petit spoiler dont la BMW M2 est habituellement pourvue. Cet aileron fait partie des pièces spéciales « M-performance » que BMW proposera en option, dans un temps plus ou moins lointain aux propriétaires d’une BMW M2. Cela permettra aux conducteurs d'une BMW M2 (qui depuis son restylage affiche 480 ch) une utilisation plus efficace sur la piste, tout en étant propriétaire d'une auto qui peut emprunter le réseau routier sans aucun problème. Pour nous qui sommes limités à 130 km/h sur les autoroutes de l'Hexagone, il est bon de rappeler que s'il existe de nombreuses limitations de vitesse sur les autoroutes allemandes, certaines portions sont encore libres de toute limitation.

Des éléments spécifiques pour rendre plus performante la M2

Il n’y a pas que cet aileron qui intrigue nos chasseurs de scoop, il y a aussi un capot plus léger et de nouvelles pièces à l’avant comme à l’arrière de ce modèle. Comme ces modifications apportées au bouclier avant avec une nouvelle lame qui affiche un profil moins tourmenté que sur la version qui équipe la BMW M2 CS. Il s'agit de la plus puissante des M2 puisque son six cylindres affiche 530 ch et 650 Nm de couple. Une puissance identique à la BMW M4 Competition qui est plus lourde. Cette version M2 CS propose déjà des pièces allégées, dont un toit, un diffuseur, un coffre et des sièges en CFRP, c’est-à-dire un mélange de polymère et de carbone. Avec les pièces testées sur le Nürburgring, le propriétaire d’une BMW M2 ou M2 CS pourra encore mieux personnaliser son auto.