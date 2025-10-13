Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Bmw Z4 G29

Le starter de 7h00

Il transforme sa Toyota Supra en une inédite BMW Z4 coupé de dernière génération, non sans mal !

Dans Tuning / Fun

Alan Froli

Déçu par la dernière Toyota Supra sachant qu’elle utilise une plateforme et des motorisations de BMW Z4 ? Compréhensible. Un Américain a décidé de rendre à César ce qui appartient à César en transformant la Japonaise en ce qu’elle est fondamentalement : un coupé teuton flanqué de deux haricots, avec pour objectif une présence au salon Sema Show de Las Vegas prévu du 4 au 7 novembre 2025. Le planning est serré, car le travail est plus complexe qu’espéré…

Il transforme sa Toyota Supra en une inédite BMW Z4 coupé de dernière génération, non sans mal !

Pour sûr, la décision de laisser la version coupé du roadster Z4 G29 à Toyota pour le lancement de la cinquième génération de Supra en 2018 a été dure à accepter pour les fans de Bmw. Et pour ceux de la firme japonaise aussi, qui attendaient plus une digne descendante du quatrième opus de la sportive du pays du Soleil-Levant qu’une Teutonne rebadgée.

Car oui, la Supra A90 est bel et bien une BMW élaborée sur la plateforme CLAR de la marque bavaroise et dotée de ses commandes, son mobilier, ses systèmes infodivertissement et, bien sûr ses moteurs, au premier rang desquels le fameux six cylindres en ligne suralimenté « 40i », fort de 340 ch. Trahison ultime : la Japonaise a été la seule à recevoir une boîte manuelle avec ce bloc.

Une Supra en parfait état qui aurait pu satisfaire son propriétaire, de surcroît fan de Toyota comme en attestent ses précédentes transformations, mais définitivement justicier.
Enfin rebadgée, c’est un peu trop vite résumer pour cet Américain qui a décidé de greffer à sa Toyota Supra une face avant de Z4, et pas seulement puisqu’à en croire les esquisses (sur papier et numériques) publiées sur ses pages Facebook et Instagram, l’artiste compte également s’occuper des portes et du bouclier arrière. Car l’opération est pour le moins complexe.

Le propriétaire de la Supra a fait appel à un designer automobile pour redessiner les ailes, et les différentes extensions.
Déjà, il a fallu créer des pièces parfaitement ajustables, donc aux proportions parfaites, en collaboration avec le designer Xavier Cuevas. Le capot, les phares, les traverses et tout le reste ont été boulonnés, non sans mal puisque, contrairement à ce que l’on peut croire, les panneaux de carrosserie et projecteurs ne sont pas interchangeables entre les deux modèles. Si la plateforme est globalement la même, les points de fixations différents. Il a donc fallu concevoir, découper, fabriquer et fixer des pièces pour y parvenir.

La greffe du museau a nécessité le démontage complet de la face avant avec ses traverses, et le soudage de nouvelles fixations.
Rien ne manque, pas même les mousses isolantes ! Environ 12 000 dollars de pièces ont été commandés directement en Allemagne.
A priori, les assemblages de la face avant ne souffrent pas la critique. Un minimum quand on prétend pouvoir exposer au Sema Show de Las Vegas.
Avec succès puisqu’à en croire les photos et vidéos de l’auto, les assemblages semblent réalisés au micron. Un minimum quand on veut exposer au salon auto Sema Show de Las Vegas, d’où les inspecteurs des travaux finis repartent généralement frustrés. Il y a encore du boulot avant que le projet soit prêt pour l’exposition dans la ville lumière, prévue du 4 au 7 novembre 2025, puisque les ailes avant, ainsi que les extensions de portes et de pare-chocs arrière ne sont pas encore réalisées, tout comme la peinture intégrale.

Il reste beaucoup de travail à l’avant, propriétaire et designer ayant imaginé des évacuations d’air…
Sur les côtés également, les changements seront notables avec des extensions sur les portières.
