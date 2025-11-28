L’Alpine des mers dispose d’un diesel Volvo

Alpine est présent au salon nautique de Paris, qui se tient jusqu’au 30 novembre au Parc des Expositions de Paris-Le Bourget. On y découvre la nouvelle A390, et celle-ci côtoie surtout un bateau signé Bénéteau, le Gran Turismo 50 édition limitée Alpine. Le constructeur normand et le chantier vendéen, référence de son secteur, ont eu la bonne idée de s’associer pour donner un supplément d’exclusivité à ce bateau d’exception, facturé 1 140 000 € en version de base (non Alpine, donc).

Longue de 15,95 m, la coque se pare d’un bleu Abysse exclusif. A bord, la marque souligne les "textures raffinées", les "détails inspirés du carbone" et le poste de pilotage "équipé d'un volant personnalisé inspiré de l'univers automobile d'Alpine, transformant la position de conduite en un véritable cockpit, précis et intuitif." Tout un programme, donc.

Quoi qu'il en soit, on ne peut que se réjouir de voir se rejoindre ces deux hérauts du haut de gamme tricolore dans un projet ambitieux. Détail qui n’en est pas un, cette Alpine des mers reçoit deux moteurs diesel d’une puissance de 480 ch chacun et signés…Volvo !