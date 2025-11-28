L’Alpine des mers dispose d’un diesel Volvo
Alpine et Bénéteau se sont associés pour créer un sport-cruiser d’exception, exposé en première mondiale au salon nautique de Paris jusqu’à dimanche.
Alpine est présent au salon nautique de Paris, qui se tient jusqu’au 30 novembre au Parc des Expositions de Paris-Le Bourget. On y découvre la nouvelle A390, et celle-ci côtoie surtout un bateau signé Bénéteau, le Gran Turismo 50 édition limitée Alpine. Le constructeur normand et le chantier vendéen, référence de son secteur, ont eu la bonne idée de s’associer pour donner un supplément d’exclusivité à ce bateau d’exception, facturé 1 140 000 € en version de base (non Alpine, donc).
Longue de 15,95 m, la coque se pare d’un bleu Abysse exclusif. A bord, la marque souligne les "textures raffinées", les "détails inspirés du carbone" et le poste de pilotage "équipé d'un volant personnalisé inspiré de l'univers automobile d'Alpine, transformant la position de conduite en un véritable cockpit, précis et intuitif." Tout un programme, donc.
Quoi qu'il en soit, on ne peut que se réjouir de voir se rejoindre ces deux hérauts du haut de gamme tricolore dans un projet ambitieux. Détail qui n’en est pas un, cette Alpine des mers reçoit deux moteurs diesel d’une puissance de 480 ch chacun et signés…Volvo !
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération