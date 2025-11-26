Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Bmw Z4 G29

Le BMW Z4 Final Edition nous dit au revoir sans éclat

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Julien Bertaux

En mars 2026, le roadster Z4 s’éteindra dans une ultime version, la Final Edition. Ici, pas de boîte manuelle ni de moteur survitaminé, mais simplement une présentation spécifique.

La BMW Z4 s'offre une utlime déclinaison pour son départ.

Depuis 2002, le Z4 est le roadster dédié au plaisir et au look atypique de la marque, même s’il est vrai que la dernière génération est plus sage en termes de design. En mars prochain, sa production cessera et BMW veut marquer le coup pour cet au revoir.

Seulement, la firme bavaroise ne va pas au bout de la démarche comme Toyota pour sa Supra, sa cousine technique. Les Japonais ont ainsi décidé de porter la puissance de son moteur à 435 ch (au lieu de 340 ch), d’affubler la partie châssis de combinés-filetés, d’un échappement en titane ou encore de Michelin Pilot Sport Cup 2.

Chez Bmw, il a été décidé de conserver les mécaniques tel quel avec le quatre cylindres de 197 et 258 ch et le six-cylindres de 340 ch. Côté technique, seul un système de freinage M Sport allégé est adopté. Il faut alors se contenter d’un look spécifique avec la teinte « Frozen Black » associée au Shadow Line brillant. Dans l’habitacle, la planche de bord, la console centrale, les garnitures de portes et les sièges M Sport sont en cuir et Alcantara. Les seuils de portes spécifiques soignent l’entrée dans ce roadster.

Au minimum 4 500 € supplémentaires

Voilà tout ce qui distingue cette Final Edition, un Z4 « qui pourrait bien devenir un véritable collector » selon la marque. En attendant de voir si ce sera effectivement le cas, les intéressés doivent ajouter 4 500 € au prix des versions sDrive 30i et M40i ou 7 500 € pour la sDrive20i, sachant que le prix de départ s’élève à 56 350 € auxquels il faut ajouter 6 126 € de malus.

En savoir plus sur : Bmw Z4 G29

Bmw Z4 G29

