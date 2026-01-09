Le BMW iX3 ressemble vraiment à une bonne voiture - En direct du salon de Bruxelles 2026

Le Bmw Ix3 n’est plus tout à fait une vraie nouveauté puisqu’on l’a déjà essayé dans sa version définitive il y a quelques jours après l’avoir conduit en version prototype et découvert de façon officielle à l’occasion du salon de Munich 2025. Mais c’est toujours lui la star du stand Bmw et c’est peut-être un véhicule qui va changer beaucoup de choses pour le constructeur allemand.

Car oui, ce gros SUV électrique de 4,78 mètres de long, dont le design rompt assez radicalement avec celui des précédentes nouveautés de BMW, c’est la première voiture électrique à hautes performances du constructeur allemand.

Au lieu des prestations électriques assez moyennes des autres modèles électriques de la gamme (et du précédent iX3), ce nouveau iX3 inaugure la plateforme Neue Klasse et son circuit électrique à 800 volts. Capacité des batteries ? 108 kWh. Autonomie maximale ? 805 km. Puissance de charge maximale : 400 kW. 10-80% ? Une vingtaine de minutes seulement. Par rapport aux précédentes voitures électriques de BMW, ça change !

Et le design, alors ?

Outre l’extérieur franchement original, le nouveau iX3 arbore aussi un habitacle au style futuriste. Certains détails comme la grosse tablette tactile centrale de 18 pouces de diagonale paraissent bizarre, mais la technologie qu’embarque ce véhicule est vraiment efficace (notamment sur les aides à la conduite).

Hélas, il est cher, évidemment : 71 950€ en prix de base dans sa configuration bimoteur de 470 chevaux. Heureusement, des versions moins haut de gamme devraient suivre prochainement.

J’avais préféré le Mercedes GLC quand j’avais comparé les deux véhicules exposés au salon de Lyon 2025 mais là, l’exemplaire gris du iX3 me plaît. J’ai hâte d’en prendre un pour faire un Paris-Marseille et vivre un peu avec pour voir combien consomme cet engin et à quel point il peut se recharger vite.