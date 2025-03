Toyota célèbre la fin de carrière de la Supra avec une série limitée gonflée aux hormones et limitée à 300 exemplaires. Seulement 5 modèles seront alloués à la France. Après un dépôt de garantie, les candidats seront tirés au sort pour avoir le droit d'acheter cette Supra Final Edition vendue 144 000 €, hors malus écologique de 70 000 €.

Lancée en 2019, la Toyota Supra de cinquième génération a été développée en partenariat avec BMW. Si le coupé bénéficiait d’un design exclusif et de réglages différents, il partageait son châssis et ses motorisations avec le dernier BMW Z4.

Cette génération est en fin de carrière mais Toyota a décidé de pousser le curseur de la performance encore plus loin avec sa division Gazoo Racing. Son six cylindres en ligne turbo de 3,0 litres, passe de 340 chevaux à 435 chevaux et 570 Nm de couple grâce à une admission modifiée, un catalyseur différend (assorti de silencieux Akrapovic) et une cartographie optimisée. Toyota en a profité pou débrider la V-Max jusqu’à 270 km/h.

Le châssis aussi a subi de grosses modifications avec l’ajout d’une suspension KW avec des amortisseurs entièrement réglables, des barres anti-roulis raffermies, des jantes allégées de 19 pouces à l’avant et 20 pouces à l’arrière chaussées de Michelin Pilot Sport Cup 2 et des freins Brembo renforcés. De plus, l'angle de carrossage a été ajusté et le contrôle du différentiel a été optimisé, pour permettre une meilleure tenue de route tout en réduisant le sous-virage. L’objectif étant de se rapprocher de la GT4 de course. A la différence près qu’il y a une boîte manuelle dedans au lieu de la transmission automatisée de cette dernière.

Outre sa livrée noire spécifique, la Supra final Edition se distingue par sa lame et ses flaps inédits sur le bouclier avant, ses ouïes habillées de carbone sur le capot et surtout par un gros aileron en col de cygne. L’intérieur s’habille de sièges baquets Recaro en carbone, d’Alcantara et de barres antirapprochement entre les dossiers de sièges et le coffre.