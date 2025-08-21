Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Meyers Manx LFG, un Buggy qui rupte à 11 000 tours !

Cédric Pinatel

En matière de plaisir automobile, le nom de Tuthill risque de vite se faire une place parmi les machines les plus sensationnelles du monde. Ce préparateur anglais spécialiste des Porsche à la mécanique poussée à l’extrême s’associe à Meyers Manx pour concevoir un buggy complètement fou.

Le style reste proche du buggy légendaire de Meyers Manx. La mécanique, par contre...

Vous ne connaissez peut-être pas encore le nom de Tuhill mais si vous aimez les voitures d’exception, vous feriez bien d’aller voir ce que donnent les Porsche revues et corrigées par ce petit préparateur anglais spécialisé dans la pureté mécanique absolue. Sa 911K, par exemple, possède tout pour faire oublier les créations de Singer : elle pèse 850 kg, utilise des suspensions souples et un flat-six atmosphérique ruptant à 11 000 tours / minute !

Cette société totalement hors normes fondée par un certain Richard Tuthill vient de présenter une autre machine fantasmagorique à l’occasion du concours d’élégance de Pebble Beach : le Meyers Manx LFG, construit en association avec la marque bien connue des amateurs de buggys sur base de Coccinelle depuis les années 60.

Le LFG à côté du buggy original de Meyers Manx. La mécanique n'a plus rien à voir...
Le flat-six à 11 000 tours / minutes est toujours là

Sauf que là aussi, la mécanique est totalement hors normes. L’engin possède en effet un flat-six de 4,0 litres sans turbos développant plus de 400 chevaux, ruptant à 11 000 tours / minute. L’auto s’équipe d’une boîte séquentielle, d’un frein à main hydraulique, d’une transmission intégrale et même de trois blocages de différentiel (avant, central et arrière). Rien à voir, donc, avec la conception originelle très simple du buggy américain en simple propulsion. D’autant plus que ce véhicule repose aussi sur des suspensions lourdement renforcées et une carrosserie en fibre de carbone !

Remarquez le gros frein à main hydraulique à côté de la commande de boîte !
100 exemplaires qui coûteront une fortune

Ah oui, il y a aussi une ligne d’échappement en inconel pour garantir une sonorité de rêve. Le LFG sera construit à 100 exemplaires à partir de 2026 et compte tenu de la technologie qu’il embarque, il devrait coûter plusieurs centaines de milliers d’euros. 

