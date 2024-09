Quand Singer Vehicle Design réinvente la Porsche 911/930 Turbo

Les Porsche 911 réinterprétées par la firme américaine Singer Vehicle Design sont de véritables œuvres d’art qui peuvent rouler sur route ou sur piste. En 2022, l’entreprise basée à Los Angeles a arrêté de prendre des commandes de la Porsche 911 Classic (type 964) pour mieux se concentrer sur la modernisation de la Porsche 911 Turbo type 964 (ou Porsche 930 Turbo, son nom de code) qu’elle a présenté à Goodwood la même année.

Singer Vehicle Design travaille si bien que Porsche Allemagne n’y trouve rien à redire et il est vrai que les réinterprétations des Porsche 911 passées par les mains des artisans/artistes de Singer sont en tous points sublimes. Et la nouvelle Porsche 930 Turbo « Made in Singer » est si bien réalisée que sa seule présence à Goodwood a fait que plusieurs dizaines de propriétaires de 930 Turbo ont réservé des restaurations sur-mesure.

Une Porsche 911 Turbo modernisée pour encore plus de plaisir

La voiture qui tourne au Nürburgring lors d’un test d’endurance est une version prête pour la route. Avant de la modifier, Singer a démonté cette Porsche 930 Turbo type 964, il l’a remise à neuf, l’a modernisé et l’a optimisé. Ainsi cette auto dispose d’un bloc six cylindres à plat biturbo dont la cylindrée a été portée à 3,8 litres. Ce moteur affiche désormais 450 ch, alors que la version la plus puissante de la 930 Turbo, la Turbo S Leichtbau, affichait 380 ch. Le proto de Goodwood avait une carrosserie en fibre de carbone, il se pourrait que l'auto photographiée bénéficie de cette option.

Tout est fait selon les désirs du propriétaire

Singer a également revu le freinage et les trains roulants de cette auto. Elle peut être également modifiée et adaptée pour se conformer aux désirs de son propriétaire. Mais avant de livrer cette auto (à moins que celle-ci soit la propriété de Singer), il faudra faire quelques raccords de peinture. En effet, on peut voir à l’avant de cette Porsche 911 Turbo qui parcourt le circuit à vive allure les stigmates d’une récente sortie de route. Celle-ci s’est produite quelques minutes que le photographe ne déclenche son appareil photo.