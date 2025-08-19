BMW va-t-il copier le Mercedes Classe G ?

En 2024, il s’est encore vendu plus de 42 000 Mercedes Classe G dans le monde. C’est tout simplement un record absolu pour ce 4x4 qui n’a évolué que par petites touches depuis son arrivée à la fin des années 70, en décalage total avec les SUV de conception plus moderne qu’on trouve chez Mercedes et les autres marques de luxe.

De son côté, BMW a lancé en 2022 un tout nouveau SUV prenant le contrepied de ce Classe G avec un châssis monocoque conçu pour l’efficacité sportive (en plus du luxe). Mais avec 7 813 exemplaires vendus dans le monde en 2024, son XM n’est pas un franc succès.

BMW va s’inspirer du Classe G

Voilà pourquoi la marque à l’hélice va revoir totalement sa stratégie sur les gros SUV de luxe pour la fin de la décennie. Alors que le XM actuel ne sera pas remplacé, le constructeur allemand travaille sur un nouveau SUV dont la philosophie sera très différente.

D’après les journalistes d’Automotive News, ce futur SUV s’inspirera directement du Classe G et, dans une moindre mesure, du Land Rover Defender (qui possède un châssis plus « classique » et « routier » que celui du Mercedes). L’engin doit arriver sur le marché dans la seconde moitié de l’année 2029 et reposer sur une version modifiée de la plateforme du X5 actuel. Il disposera ainsi de motorisations thermiques (à hybridation légère ou rechargeable) plutôt que d’un groupe motopropulseur électrique.

Un style fort sans copier ?

Toute la difficulté sera bien évidemment d’arriver à concevoir un véhicule au style très fort sans pour autant copier totalement le Mercedes Classe G et son identité si particulière. Il y a de toute façon une vraie tendance depuis quelques années pour les gros 4X4 au design cubique (Toyota Land Cruiser, Ford Bronco…) et de ce point de vue, le BMW XM n’a pas réussi à plaire au vu des chiffres de vente.