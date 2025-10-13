La Citroën ë-C3 électrique devient moins chère que la thermique… sous conditions
Citroën parvient à baisse encore le prix de sa citadine électrique d’entrée de gamme grâce aux aides prévues par l’administration française et la prime européenne. Pour l’avoir à un prix encore plus bas que celui de la C3 thermique, il faudra cependant déclarer de faibles revenus.
Depuis quelques semaines, la Citroën ë-C3 électrique existe dans une version d’entrée de gamme équipée de batteries plus petites (30 kWh au lieu de 44 kWh). Développant 82 chevaux et limitant inévitablement son autonomie maximale à moins de 200 kilomètres dans la vraie vie, cette auto se veut urbaine plutôt que polyvalente.
Cette Citroën ë-C3 de base (en finition You) démarre à 19 990€ avant les aides françaises. Pour quelqu’un qui n’a pas droit au bonus écologique augmenté (sous condition de revenus faibles), cela la plaçait déjà à 16 890€ avant la prime CEE et à peine au-dessus des 16 200€ en incluant cette dernière). Pas mal, sachant qu’une Dacia Spring ou une Leapmotor T03 s’affichent à ce prix.
14 990€
Mais Citroën France a décidé d’aller encore un peu plus loin pour convaincre les clients de la ë-C3 : la voiture reçoit désormais une prime de 4 750€ pour les ménages modestes et intermédiaires (déciles 1 à 5, voire 6 à 8 selon la composition du foyer) et son prix à l’achat descend à 14 990€ grâce à une petite remise supplémentaire.
De quoi abaisser le prix de la Citroën ë-C3 sous celui de la C3 thermique (15 850€ actuellement) et imposer de très loin l’auto comme la voiture électrique neuve la moins chère du marché.
199€ par moins hors leasing social
Pour les ménages « modestes et intermédiaires », cette ë-C3 de base reste louable à 199€ par mois sans apport. Rappelons que dans le cadre du leasing social, la version à grosses batteries est même disponible pour 94€ par mois.
Et notons au passage qu’en Italie, où les aides à l’achat des voitures électriques viennent d’augmenter sensiblement, cette Citroën ë-C3 est désormais disponible à moins de 9 000€. Rappelons que là-bas, on peut trouver une Dacia Spring à moins de 4 000€ !
