L’Italie dépense sans compter pour que les voitures électriques se vendent

L’Italie figurait parmi les pays d’Europe à la traîne en matière d’adoption des voitures électriques. Alors que les ventes de voitures électriques représentaient 17 % des voitures neuves écoulées en France en 2024, ces modèles restaient sous les 5 % du marché en Italie sur la même année. Nos voisins transalpins sont aussi connus pour ne pas disposer d’un réseau de charge particulièrement développé.

Mais là-bas, l’État pousse désormais très fort pour inciter ses automobilistes à se convertir aux voitures électriques. L’administration vient de mettre en place une grosse aide à l’achat qui peut atteindre les 11 000€ pour les ménages modestes en cas de reprise d’un vieux véhicule à envoyer à la casse : même la France est largement battue !

Le pays a débloqué une enveloppe de près de 600 millions d’euros pour valider ces aides (à comparer par exemple aux 370 millions de notre leasing social français dans sa version de 2025), qui risque d’être rapidement épuisée si les Italiens se ruent dans les concessions.

Une Dacia Spring à moins de 4 000€

Car avec ces aides, il devient possible d’acheter une Dacia Spring pour moins de 4 000€ (3 900€ très exactement) quand on est éligible aux aides les plus généreuses, sous réserve d’avoir un vieux véhicule à envoyer à la casse.

La Leapmotor T03 peut elle descendre jusqu’à 4 900€ avec les aides maximales, alors que la Fiat 500e démarre à moins de 10 000€ quand elle coûte un peu moins de 20 000€ bonus maximal déduit chez nous. Tout de suite, ça paraît sacrément alléchant !

Les voitures fabriquées en Chine y ont droit

Notez au passage que contrairement au bonus français, cette généreuse aide italienne ne fait pas de différence entre les voitures électriques fabriquées en Europe et celles qui sont assemblées en Chine ou d’autres contrées lointaines. Sinon, la Fiat 500e aurait eu un bel avantage par rapport à la Dacia Spring et à la Leapmotor T03…