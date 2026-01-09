Le Mercedes GLB est devenu un gros SUV électrique de luxe - En direct du salon de Bruxelles 2026

Après la CLA, voilà le GLB dans la nouvelle famille « MMA » de Mercedes. Le SUV compact familial grossit beaucoup à l’occasion de son passage à la seconde génération de modèle : il mesure désormais 4,73 mètres de long soit seulement deux centimètres de moins qu’un Tesla Model Y. Et comme ce dernier, il est exclusivement électrique pour l’instant.

Affichant une énorme calandre et des optiques au design proche de celui de la CLA, ce GLB de seconde génération ressemble étrangement au Smart #5 depuis le trois quarts arrière et il semble s’agit d’une simple coïncidence puisque les deux engins reposent sur des plateformes différentes.

Un intérieur magnifique en haut de gamme

A l’intérieur, le GLB reprend la planche de bord de la récente CLA avec son écran de 10,25 pouces sur le combiné d’instrumentation et ses deux écrans de 14 pouces au centre et devant le passager. Dans la finition haut de gamme de l’exemplaire exposé sur le stand de Mercedes au salon de Bruxelles, le cuir qui tapisse l’habitacle est magnifique et il y a une vraie impression de luxe qui s’en dégage.

Les places arrière sont vraiment très généreuses en espace et le coffre offre un volume correct : 540 litres en configuration à cinq places et 470 litres en sept places. Car oui, le GLB propose toujours une option à sept places.

Une très bonne architecture électrique

Comme la CLA, le nouveau GLB possède une architecture électrique à 800 volts permettant de charger vite en courant continu grâce à une puissance de pointe de 320 kW. Il récupère 260 km d’autonomie en 10 minutes. Uniquement disponible avec les batteries de 85 kWh au lancement, il revendique jusqu’à 631 km d’autonomie maximale avec le moteur de 272 chevaux.

A partir de 55 900€

Comptez désormais 55 900€ en prix de base pour ce nouveau GLB avec le moteur de 272 chevaux. L’addition grimpe à 61 100€ pour la version bimoteur de 354 chevaux en finition Progressive Line : oui, il est cher ce nouveau GLB ! L’arrivée prochaine de versions essence à hybridation légère permettra de réduire un peu l’addition.

Mais pourquoi ce nouveau GLB ressemble-t-il autant à un Smart #5 quand on le regarde depuis l’arrière ?