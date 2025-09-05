Leasing social 2025: le guide Caradisiac (tarifs, conditions, modèles éligibles)

Premiers arrivés, premiers servis. Cette année les professionnels anticipent une affluence plus importante que l’année dernière (1 million de demandes) et une liquidation du dispositif en quelques semaines à peine.

D’où l’importance de choisir rapidement son modèle et de monter son dossier auprès du concessionnaire de votre choix qui pourra le présenter dès l’ouverture du dispositif. Caradisiac vous présente la liste complète des modèles éligibles et un tableau avec toutes les spécifications de chaque modèle proposé.

Alfa Romeo

Le charme italien avec un design aux rondeurs originales. Mais avec une batterie de 54 kWh (capacité utile 51 kWh seulement), les autonomies restent trop justes pour rouler au long cours sans recharges fréquentes. Essais, fiabilité, avis.

Citroën

Du côté de la marque aux chevrons le ë-C3 devrait rééditer le succès de l'année dernière. Avec un loyer de 95 € / mois, le modèle s'avère un des moins chers du leasing social 2025. Essais, fiabilité, avis.

Cupra

Cette urbaine ne dédaigne pas la route. Caradisiac a pu s'en rendre compte en faisant un road trip de 4 000 km à son bord. Concluant ? Essais, fiabilité, avis.

Fiat

Rapport prix, espace intérieur et fun la Grande Panda décroche le gros lot. L’art de conduire dans une ambiance sympathique et originale. Manque un chouilla d'autonomie. Essais, fiabilité, avis.

Ford

Besoin d'espace de rangement ? Le Puma Gen E bénéficie d'un immense coffre d'une capacité de chargement de 523 litres. Essais, fiabilité, avis.

Hyundai

Un crossover citadin au look espiègle, mature et diablement astucieux. Le tout pour un rapport prix prestation serré. Essais, fiabilité, avis.

Jeep

Une jeep 2 roues motrices aussi à l'aise sur les chemins qu'en ville. Attention espace riquiqui aux places arrière mais tellement séduisant. Essais, fiabilité, avis.

Lancia

Malgré de belles capacités de reprises et une autonomie relativement satisfaisante, l'Ypsilon est une belle des villes qui a bien du mal à retrouver l'allure de ses prestigieuses ancêtres sur route. Essais, fiabilité, avis.

Opel

Frontera (essais, fiabilité, avis) ou Mokka (essais, fiabilité, avis) jouent la carte de la sobriété, mais pour quelques euros de plus autant miser sur les finitions haut de gamme GS.

Peugeot

Grand gagnant du leasing social 2024, Peugeot entend réitérer son exploit grâce à ses deux modèles phares : la e-208 (essais, fiabilité, avis) et e-2008 (essais, fiabilité, avis).

Renault

La marque au losange compte sur le succès de sa R5 pour damner le pion à ses concurrents. Dommage que le ticket d'entrée (120 € / mois / R5 five) soit un tantinet élevé. Essais, fiabilité, avis.

Skoda

Matériaux soignés, habilité généreuse et rangements ingénieux, l'Elroq s'avère un choix judicieux pour un SUV familial. Essais, fiabilité, avis.

Volkswagen

Entre l'agilité et la sobriété de l'ID.3 (essais, fiabilité, avis) et les aptitudes routières de l'ID.4 (essais, fiabilité avis), Volkswagen entend continuer sa percée sur le marché du VE.

Qui peut bénéficier du leasing social électrique ?

Est éligible au dispositif toute personne ayant un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 16 300 € (avis d’imposition 2024), sans avoir déjà bénéficié du leasing social 2024. Le dispositif ne peut pas être cumulé avec le bonus écologique

Avoir besoin de son véhicule dans un cadre professionnel dans le cas d'un trajet domicile travail supérieur à 15 km (aller simple) ou si l'utilisateur l'utilise pour rouler plus de 8 000 km/an pour raison pro. Au moins 5 000 véhicules seront réservés aux personnes domiciliées ou travaillant dans une zone à faible émission (ZFE).

Modalités de candidature

Aucune candidature et commande ne seront acceptées avant le 30 septembre. Il n’empêche. Mieux vaut réunir dès à présent les documents nécessaires (justificatifs de revenus, attestations de trajets, accord bancaire) et monter votre dossier auprès du concessionnaire (loueur) de votre choix qui s’occupera de l’ensemble des démarches administratives. " Dès qu'un client nous contacte, nos commerciaux l'aident à monter son dossier et à le prévalider de façon qu’il soit prêt. Si le client se rend maintenant en concession, sa demande part instantanément au moment de l'ouverture du dispositif du leasing social électrique " explique Sandrine Bouvier, directrice e-mobilité chez Stellantis France.

Faut-il se précipiter ?

Oui. Les voitures aux loyers les plus attractifs risques de s'arracher " en à peine quelques semaines ", prédit Sandrine Bouvier. Les concessionnaires ont pris les devants pour anticiper les démarches et accompagner les clients afin de maximiser leurs chances d’acceptation.

Les délais de livraison

Pour éviter les couacs et retards de livraisons vues l'année dernière, les constructeurs ont travaillé en amont la mise à disposition des voitures. " Nous avons anticipé les productions. Il y aura des stocks dédiés pour le dispositif du leasing social électrique de manière que les clients puissent partir rapidement avec leur voiture " affirme-t-on du côté de Stellantis. Et de parier de pouvoir récupérer leurs voitures "en quelques jours ou semaines, voire le jour même", dans le meilleur des cas. Après quelques coups de fil auprès de professionnels, l'attente devrait être plus proche des deux à trois mois.

spécifications techniques des modèles