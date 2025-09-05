Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Alfa Romeo

Guide promo

Leasing social 2025: le guide Caradisiac (tarifs, conditions, modèles éligibles)

Dans Pratique / Autres actu pratique

Lionel Bret

0  

Le leasing électrique sera de nouveau accessible dès le mardi 30 septembre. Pour être sûr d’obtenir la voiture de votre choix, mieux veut préparer votre dossier au plus vite. Caradisiac vous présente la liste complète des 25 modèles éligibles au dispositif, leurs prix et comment anticiper votre réservation. Seuls 50 000 dossiers seront retenus.

Leasing social 2025: le guide Caradisiac (tarifs, conditions, modèles éligibles)
Grand gagant du leasing social 2024, Peugeot entend rééditer l'exploit cette année. ©Peugeot

Premiers arrivés, premiers servis. Cette année les professionnels anticipent une affluence plus importante que l’année dernière (1 million de demandes) et une liquidation du dispositif en quelques semaines à peine.

D’où l’importance de choisir rapidement son modèle et de monter son dossier auprès du concessionnaire de votre choix qui pourra le présenter dès l’ouverture du dispositif. Caradisiac vous présente la liste complète des modèles éligibles et un tableau avec toutes les spécifications de chaque modèle proposé.

Alfa Romeo

Le modèle éligible au leasing social électrique 2025 Junior Speciale (156 ch / 115 kW) - 199 € / mois
Le modèle éligible au leasing social électrique 2025
  • Junior Speciale (156 ch / 115 kW) - 199 € / mois

Le charme italien avec un design aux rondeurs originales. Mais avec une batterie de 54 kWh (capacité utile 51 kWh seulement), les autonomies restent trop justes pour rouler au long cours sans recharges fréquentes. Essais, fiabilité, avis.

Citroën

les modèles éligibles au leasing social électrique 2025 ë-C3 You (113 ch / 83 kW) - 95 € / mois ë-Berlingo Plus (136 ch / 100 kW) - 149 € / mois ë-C3 Aircross You (113 ch / 83 kW) - 119 € / mois ë-C4 You (136 ch / 100 kW) - 179 € / mois
les modèles éligibles au leasing social électrique 2025
  • ë-C3 You (113 ch / 83 kW) - 95 € / mois
  • ë-Berlingo Plus (136 ch / 100 kW) - 149 € / mois
  • ë-C3 Aircross You (113 ch / 83 kW) - 119 € / mois
  • ë-C4 You (136 ch / 100 kW) - 179 € / mois

Du côté de la marque aux chevrons le ë-C3 devrait rééditer le succès de l'année dernière. Avec un loyer de 95 € / mois, le modèle s'avère un des moins chers du leasing social 2025. Essais, fiabilité, avis.

Cupra

Le modèle éligible au leasing social électrique 2025 Born One (204 ch / 150 kW) - 189 € / mois
Le modèle éligible au leasing social électrique 2025
  • Born One (204 ch / 150 kW) - 189 € / mois

Cette urbaine ne dédaigne pas la route. Caradisiac a pu s'en rendre compte en faisant un road trip de 4 000 km à son bord. Concluant ? Essais, fiabilité, avis.

Fiat

Les modèles éligibles au leasing social électrique 2025 Grande Panda Red (113 ch / 83 kW) - 95 € / mois 500 e Red ou Icône (95 ch / 70 kW) - 129 € / mois 600 e Red ou pop (156 ch / 115 kW) - 145 € / mois
Les modèles éligibles au leasing social électrique 2025
  • Grande Panda Red (113 ch / 83 kW) - 95 € / mois
  • 500 e Red ou Icône (95 ch / 70 kW) - 129 € / mois
  • 600 e Red ou pop (156 ch / 115 kW) - 145 € / mois

Rapport prix, espace intérieur et fun la Grande Panda décroche le gros lot. L’art de conduire dans une ambiance sympathique et originale. Manque un chouilla d'autonomie. Essais, fiabilité, avis.

Ford

Les modèles éligibles au leasing social électrique 2025 Explorer Style (170 ch / 125 kW) - 159 € / mois Puma Gen E (168 ch / 124 kW) - 139 € / mois
Les modèles éligibles au leasing social électrique 2025
  • Explorer Style (170 ch / 125 kW) - 159 € / mois
  • Puma Gen E (168 ch / 124 kW) - 139 € / mois

Besoin d'espace de rangement ? Le Puma Gen E bénéficie d'un immense coffre d'une capacité de chargement de 523 litres. Essais, fiabilité, avis.

Hyundai

Le modèle éligible au leasing social électrique 2025 Inster (97 ch / 71 kW) - 99 € / mois
Le modèle éligible au leasing social électrique 2025
  • Inster (97 ch / 71 kW) - 99 € / mois

Un crossover citadin au look espiègle, mature et diablement astucieux. Le tout pour un rapport prix prestation serré. Essais, fiabilité, avis.

Jeep

Le modèle éligible au leasing social électrique 2025 Avenger Altitue (156 ch / 115 kW) - 179 € / mois
Le modèle éligible au leasing social électrique 2025
  • Avenger Altitue (156 ch / 115 kW) - 179 € / mois

Une jeep 2 roues motrices aussi à l'aise sur les chemins qu'en ville. Attention espace riquiqui aux places arrière mais tellement séduisant. Essais, fiabilité, avis.

Lancia

Le modèle éligible au leasing social électrique 2025 Ypsilon LX (156 ch / 115 kW) - 179 € /mois
Le modèle éligible au leasing social électrique 2025
  • Ypsilon LX (156 ch / 115 kW) - 179 € /mois

Malgré de belles capacités de reprises et une autonomie relativement satisfaisante, l'Ypsilon est une belle des villes qui a bien du mal à retrouver l'allure de ses prestigieuses ancêtres sur route. Essais, fiabilité, avis.

Opel

Les modèles éligibles au leasing social électrique Frontera Edition (113 ch /83 kW) - 139 € / mois Frontera GS (113 ch / 83 kW) - 147 € / mois Mokka Edition (156 ch / 115 kW) - 149 € / mois Mokka GS (156 ch / 115 kW) - 151 € / mois
Les modèles éligibles au leasing social électrique
  • Frontera Edition (113 ch /83 kW) - 139 € / mois
  • Frontera GS (113 ch / 83 kW) - 147 € / mois
  • Mokka Edition (156 ch / 115 kW) - 149 € / mois
  • Mokka GS (156 ch / 115 kW) - 151 € / mois

Frontera (essais, fiabilité, avis) ou Mokka (essais, fiabilité, avis) jouent la carte de la sobriété, mais pour quelques euros de plus autant miser sur les finitions haut de gamme GS.

Peugeot

Les modèles éligibles au leasing social électrique e-208 Allure (136 ch /100 kW) - 135 € / mois e-208 GT (136 ch / 100 kW) - 150 € / mois e-2008 Style (156 ch / 115 kW) - 165 € / mois e-2008 Allure (156 ch / 115 kW) - 165 € / mois e-308 Style (156 ch / 115 kW) - 200 € / mois e-Rifter Allure taille M (136 ch / 100 kW) - 155 € /mois
Les modèles éligibles au leasing social électrique
  • e-208 Allure (136 ch /100 kW) - 135 € / mois
  • e-208 GT (136 ch / 100 kW) - 150 € / mois
  • e-2008 Style (156 ch / 115 kW) - 165 € / mois
  • e-2008 Allure (156 ch / 115 kW) - 165 € / mois
  • e-308 Style (156 ch / 115 kW) - 200 € / mois
  • e-Rifter Allure taille M (136 ch / 100 kW) - 155 € /mois

Grand gagnant du leasing social 2024, Peugeot entend réitérer son exploit grâce à ses deux modèles phares : la e-208 (essais, fiabilité, avis) et e-2008 (essais, fiabilité, avis).

Renault

Les modèles éligibles au leasing social électrique R4 evolution (120 ch / 88 kW) - 170 € / mois R4 evolution (150 ch / 110 kW) - 195 € / mois R5 Five (95 ch / 70 kW) - 120 € / mois R5 evolution (120 ch /88 kW) 139 € /mois R5 evolution (150 ch / 110 kW) - 170 € / mois R5 techno (120 ch / 88 kW) - 170 € /mois R5 techno (150 ch /110 kW) - 195 € / mois Megane equilibre (130 ch / 95 kW) - 195 / mois
Les modèles éligibles au leasing social électrique
  • R4 evolution (120 ch / 88 kW) - 170 € / mois
  • R4 evolution (150 ch / 110 kW) - 195 € / mois
  • R5 Five (95 ch / 70 kW) - 120 € / mois
  • R5 evolution (120 ch /88 kW) 139 € /mois
  • R5 evolution (150 ch / 110 kW) - 170 € / mois
  • R5 techno (120 ch / 88 kW) - 170 € /mois
  • R5 techno (150 ch /110 kW) - 195 € / mois
  • Megane equilibre (130 ch / 95 kW) - 195 / mois

La marque au losange compte sur le succès de sa R5 pour damner le pion à ses concurrents. Dommage que le ticket d'entrée (120 € / mois / R5 five) soit un tantinet élevé. Essais, fiabilité, avis.

Skoda

Les modèles éligibles au leasing social électrique 2025 Elroq 50 City (170 ch / 125 kW) - 149 € / mois Elroq 60 Element (204 ch / 150 kW) - 189 € / mois
Les modèles éligibles au leasing social électrique 2025
  • Elroq 50 City (170 ch / 125 kW) - 149 € / mois
  • Elroq 60 Element (204 ch / 150 kW) - 189 € / mois

Matériaux soignés, habilité généreuse et rangements ingénieux, l'Elroq s'avère un choix judicieux pour un SUV familial. Essais, fiabilité, avis.

Volkswagen

Les modèles éligibles au leasing social électrique 2025 ID.3 Pure Life Max (170 ch / 125 kW) - 139 € / mois ID.4 Pure Life Max (170 ch / 125 kW) - 169 € / mois
Les modèles éligibles au leasing social électrique 2025
  • ID.3 Pure Life Max (170 ch / 125 kW) - 139 € / mois
  • ID.4 Pure Life Max (170 ch / 125 kW) - 169 € / mois

Entre l'agilité et la sobriété de l'ID.3 (essais, fiabilité, avis) et les aptitudes routières de l'ID.4 (essais, fiabilité avis), Volkswagen entend continuer sa percée sur le marché du VE.

Qui peut bénéficier du leasing social électrique ?

Est  éligible au dispositif toute personne ayant un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 16 300 € (avis d’imposition 2024), sans avoir déjà bénéficié du leasing social 2024. Le dispositif ne peut pas être cumulé avec le bonus écologique

Avoir besoin de son véhicule dans un cadre professionnel dans le cas d'un trajet domicile travail supérieur à 15 km (aller simple) ou si l'utilisateur l'utilise pour rouler plus de 8 000 km/an pour raison pro. Au moins 5 000 véhicules seront réservés aux personnes domiciliées ou travaillant dans une zone à faible émission (ZFE).

Modalités de candidature

Aucune candidature et commande ne seront acceptées avant le 30 septembre. Il n’empêche. Mieux vaut réunir dès à présent les documents nécessaires (justificatifs de revenus, attestations de trajets, accord bancaire) et monter votre dossier auprès du concessionnaire (loueur) de votre choix qui s’occupera de l’ensemble des démarches administratives. " Dès qu'un client nous contacte, nos commerciaux l'aident à monter son dossier et à le prévalider de façon qu’il soit prêt. Si le client se rend maintenant en concession, sa demande part instantanément au moment de l'ouverture du dispositif du leasing social électrique " explique Sandrine Bouvier, directrice e-mobilité chez Stellantis France.

Faut-il se précipiter ?

Oui. Les voitures aux loyers les plus attractifs risques de s'arracher " en à peine quelques    semaines ", prédit Sandrine Bouvier. Les concessionnaires ont pris les devants pour anticiper les démarches et accompagner les clients afin de maximiser leurs chances d’acceptation.

Les délais de livraison

Pour éviter les couacs et retards de livraisons vues l'année dernière, les constructeurs ont travaillé en amont la mise à disposition des voitures. " Nous avons anticipé les productions. Il y aura des stocks dédiés pour le dispositif du leasing social électrique de manière que les clients puissent partir rapidement avec leur voiture " affirme-t-on du côté de Stellantis. Et de parier de pouvoir récupérer leurs voitures "en quelques jours ou semaines, voire le jour même", dans le meilleur des cas. Après quelques coups de fil auprès de professionnels, l'attente devrait être plus proche des deux à trois mois.

spécifications techniques des modèles

Modèles éligibles

Puissance

Autonomie cycle combiné

WLTP

Capacité batterie brute

   Conso mixte / 100 km

 

 

Loyer mensuel

 

Durée LLD

Alfa Romeo Junior Speciale

156ch     115 kW

410 km

54 kWh

15,1 kWh

199 €

36 mois / 36 000 km

Citroën ë-Berlingo Plus

136 ch    100 kW

325 km

5 1kWh

19,4 kWh

149 €

36 mois / 36 000 km

Citroën ë-C3 You

113 ch       83 kW

320 km

44 kWh

16,7  kWh

95 €

36 mois / 36 000 km

Citroën ë-C3 Aircross You

113 ch       83 kW

307 km

44 kWh

18,2 kWh

119 €

36 mois / 36 000 km

Citroën ë-C4 You

136 ch    100 kW

354 km

50 kWh

15,3  kWh

179 €

36 mois / 36 000 km

Cupra Born One

204 ch    150 kW

428 km

58 kWh

15,5  kWh

189 €

37 mois / 37 000 km

Fiat 500 e (Red) ou Icône

95 ch         70 kW

190 km

24 kWh

13,3 kwh

129 €

36 mois / 36 000 km

Fiat 600 e (Red) ou pop

156 ch    115 kW

408 km

54 kWh

15,1 kWh

145 €

36 mois / 36 000 km

Fiat Grande Panda (Red)

113 ch       83 kw

320 km

44 kWh

17,4 kWh

95 €

36 mois / 36 000 km

Ford Explorer Style

170 ch    125 kw

378 km

52 kWh

16,3 kWh

159 €

36 mois / 36 000 km

Ford Puma Gen-E

168 ch    124 kW

376 km

43 kWh

13,1 kWh

139 €

36 mois : 36 000 km

Hyundai Inster

97 ch         71 kW

327 km

42 kWh

14,3 kWh

99 €

37 mois / 37 000 km

Jeep Avenger Altitude

156 ch    115 kW

400 km

54 kWh

15,5 kWh

179 €

36 mois / 36 000 km

Lancia Ypsilon LX Elettrica

156 ch    115 kW

425 km

51 kWh

14,3 kWh

179 €

36 mois / 36 000 km

Opel Frontera Edition

113 ch       83 kW

305 km

44 kWh

18,2 kWh

139 €

36 mois / 36 000 km

 

Opel Frontera GS

113 ch       83 kW

305 km

44 KWh

18,2 kWh

147 €

36 mois / 36 000 km

 

Opel Mokka Edition

156 ch    115 kW

402 km

54 kWh

15,5 kWh

149 €

36 mois / 36 000 km

 

Opel Mokka GS

156 ch    115 kW

402 km

54 kWh

15,5 kWh

151 €

36 mois / 36 000 km

Peugeot e-208 Allure

136 ch    100 kW

362 km

50 kWh

15,4 kWh

135 €

36 mois / 36 000 km

Peugeot e-208 GT

136 ch    100 kW

362 km

50 kWh

15,4 kWh

150 €

36 mois / 36 000 km

Peugeot e-2008 Style

156 ch    115 kW

406 km

54 kWh

15,3 kWh

150 €

36 mois / 36 000 km

Peugeot e-2008 Allure

156 ch    115 kW

363 km

50 kWh

15,3 kWh

165 €

36 mois / 36 000 km

Peugeot e-308 Style

156 ch    115 kW

416 km

54 kWh

14,9 kWh

200 €

36 mois / 36 000 km

Peugeot e-Rifter Allure taille M

136 ch    100 kW

280 km

50 kWh

18,7 kWh

155 €

36 mois / 36 000 km

Renault 4 evolution

120 ch       88 kW

308 km

40 kWh

14,7 kWh

170 €

37 mois / 37 500km

Renault 4 evolution

150 ch    110 kW

409 km

52 kWh

15,1 kWh

195 €

37 mois / 37 500km

Renault 5 Five

95 ch         70 kW

312 km

40 kWh

14,6 kWh

120 €

37 mois / 37 500 km

 

Renault 5 evolution

120 ch       88 kW

312 km

40 kWh

14,6 kWh

139 €

37 mois / 37 500km

Renault 5 techno

120 ch       88 kW

312 km

40 kWh

 

14,6 kWh

170 €

37 mois / 37 500 km

Renault 5 evolution

150 ch    110 kw

410 km

52 kWh

14,9 kWh

170 €

37 mois / 37 500km

Renault 5 techno

150 ch    110 kW

410 km

52 kWh

14,9 kWh

195 €

37 mois / 37 500 km

Renault Megane equilibre

130 ch       96 kw

320 km

40 kWh

15,8 kWh

195 €

37 mois / 37 500km

Skoda Elroq 50 City

170 ch    125 kW

374 km

55 kWh

15,9 kWh

149 €

37 mois / 40 000 km

Skoda Elroq 60 Element

204 ch    150 kW

427 km

63 kWh

16,1 kWh

189 €

37 mois / 40 000 km

Volkswagen ID.3 Pure Life Max

170 ch    125 kW

388 km

52 kWh

15,3 kWh

139 €

37 mois / 40 000 km

Volkswagen ID.4 Pure Life Max

170 ch    125 kW

360 km

52 kWh

16,7 kWh

169 €

37 mois / 40 000 km

 

Photos (32)

Voir tout
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité

Voir toute l'actu

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/