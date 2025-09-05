Leasing social 2025: le guide Caradisiac (tarifs, conditions, modèles éligibles)
Le leasing électrique sera de nouveau accessible dès le mardi 30 septembre. Pour être sûr d’obtenir la voiture de votre choix, mieux veut préparer votre dossier au plus vite. Caradisiac vous présente la liste complète des 25 modèles éligibles au dispositif, leurs prix et comment anticiper votre réservation. Seuls 50 000 dossiers seront retenus.
Premiers arrivés, premiers servis. Cette année les professionnels anticipent une affluence plus importante que l’année dernière (1 million de demandes) et une liquidation du dispositif en quelques semaines à peine.
D’où l’importance de choisir rapidement son modèle et de monter son dossier auprès du concessionnaire de votre choix qui pourra le présenter dès l’ouverture du dispositif. Caradisiac vous présente la liste complète des modèles éligibles et un tableau avec toutes les spécifications de chaque modèle proposé.
Alfa Romeo
Le charme italien avec un design aux rondeurs originales. Mais avec une batterie de 54 kWh (capacité utile 51 kWh seulement), les autonomies restent trop justes pour rouler au long cours sans recharges fréquentes. Essais, fiabilité, avis.
Citroën
Du côté de la marque aux chevrons le ë-C3 devrait rééditer le succès de l'année dernière. Avec un loyer de 95 € / mois, le modèle s'avère un des moins chers du leasing social 2025. Essais, fiabilité, avis.
Cupra
Cette urbaine ne dédaigne pas la route. Caradisiac a pu s'en rendre compte en faisant un road trip de 4 000 km à son bord. Concluant ? Essais, fiabilité, avis.
Fiat
Rapport prix, espace intérieur et fun la Grande Panda décroche le gros lot. L’art de conduire dans une ambiance sympathique et originale. Manque un chouilla d'autonomie. Essais, fiabilité, avis.
Ford
Besoin d'espace de rangement ? Le Puma Gen E bénéficie d'un immense coffre d'une capacité de chargement de 523 litres. Essais, fiabilité, avis.
Hyundai
Un crossover citadin au look espiègle, mature et diablement astucieux. Le tout pour un rapport prix prestation serré. Essais, fiabilité, avis.
Jeep
Une jeep 2 roues motrices aussi à l'aise sur les chemins qu'en ville. Attention espace riquiqui aux places arrière mais tellement séduisant. Essais, fiabilité, avis.
Lancia
Malgré de belles capacités de reprises et une autonomie relativement satisfaisante, l'Ypsilon est une belle des villes qui a bien du mal à retrouver l'allure de ses prestigieuses ancêtres sur route. Essais, fiabilité, avis.
Opel
Frontera (essais, fiabilité, avis) ou Mokka (essais, fiabilité, avis) jouent la carte de la sobriété, mais pour quelques euros de plus autant miser sur les finitions haut de gamme GS.
Peugeot
Grand gagnant du leasing social 2024, Peugeot entend réitérer son exploit grâce à ses deux modèles phares : la e-208 (essais, fiabilité, avis) et e-2008 (essais, fiabilité, avis).
Renault
La marque au losange compte sur le succès de sa R5 pour damner le pion à ses concurrents. Dommage que le ticket d'entrée (120 € / mois / R5 five) soit un tantinet élevé. Essais, fiabilité, avis.
Skoda
Matériaux soignés, habilité généreuse et rangements ingénieux, l'Elroq s'avère un choix judicieux pour un SUV familial. Essais, fiabilité, avis.
Volkswagen
Entre l'agilité et la sobriété de l'ID.3 (essais, fiabilité, avis) et les aptitudes routières de l'ID.4 (essais, fiabilité avis), Volkswagen entend continuer sa percée sur le marché du VE.
Qui peut bénéficier du leasing social électrique ?
Est éligible au dispositif toute personne ayant un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 16 300 € (avis d’imposition 2024), sans avoir déjà bénéficié du leasing social 2024. Le dispositif ne peut pas être cumulé avec le bonus écologique
Avoir besoin de son véhicule dans un cadre professionnel dans le cas d'un trajet domicile travail supérieur à 15 km (aller simple) ou si l'utilisateur l'utilise pour rouler plus de 8 000 km/an pour raison pro. Au moins 5 000 véhicules seront réservés aux personnes domiciliées ou travaillant dans une zone à faible émission (ZFE).
Modalités de candidature
Aucune candidature et commande ne seront acceptées avant le 30 septembre. Il n’empêche. Mieux vaut réunir dès à présent les documents nécessaires (justificatifs de revenus, attestations de trajets, accord bancaire) et monter votre dossier auprès du concessionnaire (loueur) de votre choix qui s’occupera de l’ensemble des démarches administratives. " Dès qu'un client nous contacte, nos commerciaux l'aident à monter son dossier et à le prévalider de façon qu’il soit prêt. Si le client se rend maintenant en concession, sa demande part instantanément au moment de l'ouverture du dispositif du leasing social électrique " explique Sandrine Bouvier, directrice e-mobilité chez Stellantis France.
Faut-il se précipiter ?
Oui. Les voitures aux loyers les plus attractifs risques de s'arracher " en à peine quelques semaines ", prédit Sandrine Bouvier. Les concessionnaires ont pris les devants pour anticiper les démarches et accompagner les clients afin de maximiser leurs chances d’acceptation.
Les délais de livraison
Pour éviter les couacs et retards de livraisons vues l'année dernière, les constructeurs ont travaillé en amont la mise à disposition des voitures. " Nous avons anticipé les productions. Il y aura des stocks dédiés pour le dispositif du leasing social électrique de manière que les clients puissent partir rapidement avec leur voiture " affirme-t-on du côté de Stellantis. Et de parier de pouvoir récupérer leurs voitures "en quelques jours ou semaines, voire le jour même", dans le meilleur des cas. Après quelques coups de fil auprès de professionnels, l'attente devrait être plus proche des deux à trois mois.
spécifications techniques des modèles
|
Modèles éligibles
|
Puissance
|
Autonomie cycle combiné
WLTP
|
Capacité batterie brute
|
Conso mixte / 100 km
|
Loyer mensuel
|
Durée LLD
|
Alfa Romeo Junior Speciale
|
156ch 115 kW
|
410 km
|
54 kWh
|
15,1 kWh
|
199 €
|
36 mois / 36 000 km
|
Citroën ë-Berlingo Plus
|
136 ch 100 kW
|
325 km
|
5 1kWh
|
19,4 kWh
|
149 €
|
36 mois / 36 000 km
|
Citroën ë-C3 You
|
113 ch 83 kW
|
320 km
|
44 kWh
|
16,7 kWh
|
95 €
|
36 mois / 36 000 km
|
Citroën ë-C3 Aircross You
|
113 ch 83 kW
|
307 km
|
44 kWh
|
18,2 kWh
|
119 €
|
36 mois / 36 000 km
|
Citroën ë-C4 You
|
136 ch 100 kW
|
354 km
|
50 kWh
|
15,3 kWh
|
179 €
|
36 mois / 36 000 km
|
Cupra Born One
|
204 ch 150 kW
|
428 km
|
58 kWh
|
15,5 kWh
|
189 €
|
37 mois / 37 000 km
|
Fiat 500 e (Red) ou Icône
|
95 ch 70 kW
|
190 km
|
24 kWh
|
13,3 kwh
|
129 €
|
36 mois / 36 000 km
|
Fiat 600 e (Red) ou pop
|
156 ch 115 kW
|
408 km
|
54 kWh
|
15,1 kWh
|
145 €
|
36 mois / 36 000 km
|
Fiat Grande Panda (Red)
|
113 ch 83 kw
|
320 km
|
44 kWh
|
17,4 kWh
|
95 €
|
36 mois / 36 000 km
|
Ford Explorer Style
|
170 ch 125 kw
|
378 km
|
52 kWh
|
16,3 kWh
|
159 €
|
36 mois / 36 000 km
|
Ford Puma Gen-E
|
168 ch 124 kW
|
376 km
|
43 kWh
|
13,1 kWh
|
139 €
|
36 mois : 36 000 km
|
Hyundai Inster
|
97 ch 71 kW
|
327 km
|
42 kWh
|
14,3 kWh
|
99 €
|
37 mois / 37 000 km
|
Jeep Avenger Altitude
|
156 ch 115 kW
|
400 km
|
54 kWh
|
15,5 kWh
|
179 €
|
36 mois / 36 000 km
|
Lancia Ypsilon LX Elettrica
|
156 ch 115 kW
|
425 km
|
51 kWh
|
14,3 kWh
|
179 €
|
36 mois / 36 000 km
|
Opel Frontera Edition
|
113 ch 83 kW
|
305 km
|
44 kWh
|
18,2 kWh
|
139 €
|
36 mois / 36 000 km
|
Opel Frontera GS
|
113 ch 83 kW
|
305 km
|
44 KWh
|
18,2 kWh
|
147 €
|
36 mois / 36 000 km
|
Opel Mokka Edition
|
156 ch 115 kW
|
402 km
|
54 kWh
|
15,5 kWh
|
149 €
|
36 mois / 36 000 km
|
Opel Mokka GS
|
156 ch 115 kW
|
402 km
|
54 kWh
|
15,5 kWh
|
151 €
|
36 mois / 36 000 km
|
Peugeot e-208 Allure
|
136 ch 100 kW
|
362 km
|
50 kWh
|
15,4 kWh
|
135 €
|
36 mois / 36 000 km
|
Peugeot e-208 GT
|
136 ch 100 kW
|
362 km
|
50 kWh
|
15,4 kWh
|
150 €
|
36 mois / 36 000 km
|
Peugeot e-2008 Style
|
156 ch 115 kW
|
406 km
|
54 kWh
|
15,3 kWh
|
150 €
|
36 mois / 36 000 km
|
Peugeot e-2008 Allure
|
156 ch 115 kW
|
363 km
|
50 kWh
|
15,3 kWh
|
165 €
|
36 mois / 36 000 km
|
Peugeot e-308 Style
|
156 ch 115 kW
|
416 km
|
54 kWh
|
14,9 kWh
|
200 €
|
36 mois / 36 000 km
|
Peugeot e-Rifter Allure taille M
|
136 ch 100 kW
|
280 km
|
50 kWh
|
18,7 kWh
|
155 €
|
36 mois / 36 000 km
|
Renault 4 evolution
|
120 ch 88 kW
|
308 km
|
40 kWh
|
14,7 kWh
|
170 €
|
37 mois / 37 500km
|
Renault 4 evolution
|
150 ch 110 kW
|
409 km
|
52 kWh
|
15,1 kWh
|
195 €
|
37 mois / 37 500km
|
Renault 5 Five
|
95 ch 70 kW
|
312 km
|
40 kWh
|
14,6 kWh
|
120 €
|
37 mois / 37 500 km
|
Renault 5 evolution
|
120 ch 88 kW
|
312 km
|
40 kWh
|
14,6 kWh
|
139 €
|
37 mois / 37 500km
|
Renault 5 techno
|
120 ch 88 kW
|
312 km
|
40 kWh
|
14,6 kWh
|
170 €
|
37 mois / 37 500 km
|
Renault 5 evolution
|
150 ch 110 kw
|
410 km
|
52 kWh
|
14,9 kWh
|
170 €
|
37 mois / 37 500km
|
Renault 5 techno
|
150 ch 110 kW
|
410 km
|
52 kWh
|
14,9 kWh
|
195 €
|
37 mois / 37 500 km
|
Renault Megane equilibre
|
130 ch 96 kw
|
320 km
|
40 kWh
|
15,8 kWh
|
195 €
|
37 mois / 37 500km
|
Skoda Elroq 50 City
|
170 ch 125 kW
|
374 km
|
55 kWh
|
15,9 kWh
|
149 €
|
37 mois / 40 000 km
|
Skoda Elroq 60 Element
|
204 ch 150 kW
|
427 km
|
63 kWh
|
16,1 kWh
|
189 €
|
37 mois / 40 000 km
|
Volkswagen ID.3 Pure Life Max
|
170 ch 125 kW
|
388 km
|
52 kWh
|
15,3 kWh
|
139 €
|
37 mois / 40 000 km
|
Volkswagen ID.4 Pure Life Max
|
170 ch 125 kW
|
360 km
|
52 kWh
|
16,7 kWh
|
169 €
|
37 mois / 40 000 km
