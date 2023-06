Essai - Peugeot 2008 (2023) : réinventer un succès

EN BREF SUV urbain Restyling Nouveau look Version électrique plus puissante À partir de 26 400 € en thermique et 40 150 € en électrique

Lancée en 2019, la seconde génération du Peugeot 2008 représente un véhicule incontournable sur le marché français et donc logiquement pour la marque au lion. Rien de surprenant en cela, puisque c’était déjà le cas de la première. Ainsi, en 2022, il s’est imposé comme le quatrième véhicule le plus vendu en France et aussi le SUV préféré des automobilistes tricolores devant son rival, le Renault Captur. Et cet engouement est le même au niveau européen avec près de 700 000 unités vendues depuis le début de sa carrière, ce qui fait de lui le modèle Peugeot le plus écoulé sur les deux marchés. Toutefois, il faut mettre un bémol car la situation est moins envieuse pour la version électrique, aujourd'hui à l'essai car elle représente qui représente 12% du mix, ce qui confirme la prédominance du thermique sur le 2008.

Pourtant, malgré son succès, il est temps pour lui d'évoluer et c'est la raison de ce restyling. Esthétiquement, c'est la face avant qui change le plus avec l'intégration d'une nouvelle calandre qui ressemble par certains côtés à celle du 3008 ou de la 408 avec une grille, qui déborde sous les projecteurs. Les griffes qui étaient intégrées dans les phares deviennent la nouvelle signature lumineuse en étant plus volumineuse et elles descendant au niveau du bouclier. Ce dernier est également intégralement repensé. Toutes ces modifications donnent une nouvelle allure et encore plus de personnalité au 2008, qui n'en manquait déjà pas. À l'arrière, les évolutions sont plus légères avec notamment la disparition du logo et un nouveau design des feux.

Dans l'habitacle, les nouveautés portent sur l'intégration d'un écran multimédia 10 pouces, qui gagne en fluidité et propose des affichages plus modernes avec par exemple la navigation sur l'ensemble de l'écran, ce qui n'était pas le cas auparavant. L'instrumentation numérique de 10 pouces est pour sa part de série sauf sur l'entrée de gamme. Elle est même 3D sur la finition haute. Parmi les autres nouveautés, on notera également, le nouveau design du levier de vitesses. La présentation globalement reste toujours très décalée par rapport à la concurrence. La qualité des matériaux est dans la bonne moyenne de la catégorie.

Pas de changement en revanche, au niveau des aspects pratiques avec notamment un volume de chargement de 430 litres et une habitabilité arrière intéressante pour un véhicule d’un gabarit de 4,30 m.

Une version électrique très (trop) chère.

Le Peugeot 2008 voit ses prix débuter à partir de 26 400 € avec le Puretech 100 ch. Pour rappel, en 2020, cette même version était facturée 4 450 € moins chère ! Une sacrée inflation mais n'est pas une exception en la matière car toutes les marques pratiquent des hausses significatives.

Toutefois, ce sont surtout les prix de la version électrique qui ont retenu notre attention. Avec des tarifs débutants à 41 600 € et atteignant 45 100 € sur le haut de gamme à l'essai aujourd'hui, le e-2008 est cher, très cher puisque ses tarifs sont supérieurs à ceux d'une Renault Megane E-Tech et d'une Tesla Model 3 d'entrée de gamme vendue 41 900 €. À titre de comparaison, le e-2008 est vendu, à finition équivalente, 11 700 € de plus qu'un 2008 Puretech 130 ch, nettement plus polyvalent. Cela fait réfléchir…