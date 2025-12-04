Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
ActualitE

L’Europe dit non au contrôle technique annuel

Dans Pratique / Contrôle technique

Julien Bertaux

L’idée de base, qui consiste à améliorer la sécurité routière et à lutter contre la pollution, n’a pas résisté face aux surcoûts que cela pourrait engendrer aux automobilistes.

L’Europe dit non au contrôle technique annuel
L'Europe a souhaité préservé le porte-monnaie des automobilistes. (Crédit photo : MaxPPP)

Dans le cadre des révisions des règles du contrôle technique datant de 2014, il était question d’un passage tous les ans pour les véhicules de plus de dix ans. Une proposition qui est revenue sur la table en avril dernier, mais qui ne semblait plus d’actualité fin novembre.

C’est maintenant clair, les ministres des Transports des 27 pays de l’Union européenne ont rejeté ce jour le contrôle technique annuel pour les voitures et les camionnettes de plus de dix ans. La règle reste donc inchangée : premier passage au bout de quatre ans, puis une fois tous les deux. Les voitures bénéficiant d’un statut de collection doivent s’y rendre tous les cinq ans.

Les ministres en ont décidé ainsi pour ne pas « imposer des frais supplémentaires aux propriétaires de véhicules » d’après un communiqué. En revanche, de nouvelles propositions ont émergé comme la mise en place de nouvelles méthodes pour le contrôle de la pollution, notamment les oxydes d’azote et les particules, et de dispositions pour éviter le trucage des compteurs.

Bientôt de nouvelles méthodes ?

S’il est difficile de quantifier ce phénomène, il apparaît que plus d’une voiture sur dix aurait un compteur kilométrique trafiqué. Les modèles les moins chers sont les plus impactés et aucun pays d’Europe n’y échappe. En France, le rapport de contrôle technique indique s’il y a incohérence entre les passages, un modèle identique à l’échelle européenne serait bénéfique.

Concernant ces deux propositions, rien n’est encore fait. Encore faut-il que tous les pays se mettent d’accord sur les méthodes et leurs applications. Suite à un prochain, et certainement lointain, épisode.

