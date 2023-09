Plus d'une voiture sur dix aurait un compteur trafiqué

L’année du modèle, son équipement, son moteur et bien sûr son kilométrage sont des critères indispensables pour estimer la valeur d’une voiture, lors d’une transaction par exemple, mais aussi dans le cas d’une indemnisation. Seulement, plus d’une voiture sur dix circulant en France n’aurait pas le kilométrage qu’elle prétend. C’est ce que révèle l’étude réalisée par carVertcal, une société spécialisée dans l’historique des véhicules, dans 14 pays européens.

La fraude au compteur touche davantage les véhicules plus âgés. En effet, ce sont ceux âgés de 15 à 25 ans qui sont les plus propices à présenter une arnaque au kilométrage : 17 % des véhicules fabriqués en l’an 2000 ont fait l’objet d’un truquage, puis 16,9 % des véhicules de 2005 et 15,6 % pour ceux de 1998. CarVertical indique qu’en règle générale, les acheteurs de véhicules récents sont moins exposés à ce risque de fraude.

L’expert automobile de carVertical, Matas Buzelis, explique que le « point de rupture se situe en 2017, lorsque la part des véhicules truqués est passée de 9,1 % à 6 % en 2018. Si une voiture est fabriquée après 2018, le risque d’obtenir un véhicule dont le compteur kilométrique a été modifié est plus faible. Cependant, au fur et à mesure que ces voitures vieillissent, elles seront probablement pointées pour conserver leur valeur ».

Une fraude difficile à détecter

Le temps où les malfrats remontaient les compteurs avec une viseuse est bien révolu. Depuis plusieurs décennies, les compteurs sont numériques, avec les faiblesses que cela peut comporter. Il suffit d’un simple boîtier électronique pour afficher le kilométrage souhaité à une voiture.

Le président de la Fédération française des experts automobile nous le confiait récemment, « la fraude au compteur est une tendance à la hausse, qui parfois est indécelable ». Si certains véhicules gardent en mémoire le kilométrage réel à différents endroits comme le calculateur d’ABS ou dans la clé de contact, certains malfrats s’équipent en conséquence afin de « faire le ménage » au complet dans les différents points de « mémoire ».

Faire appel à un expert automobile est une bonne solution. Il reste également les rapports tels que ceux d'Histovec ou encore carVertical, les contrôles techniques et les différentes factures d’entretien pour vérifier la cohérence du kilométrage… lorsqu’elles accompagnent le véhicule.