La nouvelle Renault Twingo n’est-elle pas mignonne sur la route ?

Après la R5 et la R4, Renault se prépare à lancer la quatrième génération de sa Twingo dans sa gamme de nouveautés électriques au design fort. Elle a d’ailleurs fait beaucoup parler, cette Twingo, avec sa conception assurée en Chine pour raccourir la durée de son développement technique et sa production prévue hors de France (mais au sein de l’Union européenne tout de même).

Une chose est sûre : le design de cette nouvelle Twingo est audacieux. J’entends assez régulièrement des gens peu intéressés par l’automobile me demander quand est-ce que sort cette auto sur le marché, étonnés par le design de la voiture. Et elle se montre déjà sur la route, comme vous pouvez le voir avec cette image montrant une Twingo jaune surprise sur une voie rapide près d’Évreux en Normandie (image publiée sur Facebook).

Reste le problème de l’autonomie

Mais les spécifications techniques de cette nouvelle Twingo seront-elles à la hauteur de son style ? Pour rappel, l’auto s’équipe de batteries de 27,5 kWh seulement avec 263 km d’autonomie maximale WLTP. Ce qui, dans la vraie vie et dans un cadre semblable à celui de cette image montrant la Twingo jaune, devrait correspondre à moins de 150 kilomètres.

Avec hélas, une faible capacité de charge rapide : la Twingo se contente en effet de 6,6 kW en courant alternatif de série et pourra monter en option à 11 kW avec une capacité en courant continu de 50 kW (10-80 % en 30 minutes dans ce dernier cas). Mais avec ces options, elle coûtera sans doute bien plus que les moins de 20 000€ promis en prix de base.

Une voiture de ville, avant tout

Certes, la Renault Twingo de quatrième génération a vocation à rester une petite auto urbaine. Elle mesure cependant 3,79 mètres de long et promet un grand coffre (360 litres en norme d’eau), ce qui la rend théoriquement compatible avec une utilisation polyvalente à la façon d’une Suzuki Swift de gabarit similaire. Voilà pourquoi, avec un style aussi marquant, elle risque de donner envie à certains d’en faire une vraie voiture principale. Dans ce dernier cas, ses limites d’autonomie et de capacité de charge constitueront évidemment un problème. Allez, vivement qu’on l’essaie !