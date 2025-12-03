Que signifie le bon démarrage de la Renault 5 électrique ?
Renault célèbre les 100 000 premiers exemplaires livrés de sa R5. Pour l’instant, son rythme de vente est bon même s’il reste loin de la Clio thermique. Mais attention, la Fiat 500e avait elle aussi bien démarré avant de sombrer totalement…
Il aura fallu quinze mois à la Renault 5 E-Tech Electric pour atteindre les 100 000 exemplaires après le démarrage de sa production à l’usine française de Douai. Là-bas, pas moins de 900 véhicules sortent désormais des chaînes de production chaque jour (il y a aussi la Mégane, le Scénic, l’Alpine A290, la Nissan Micra et le Mitsubishi Eclipse Cross).
C’est clairement un bon démarrage pour la citadine électrique française, qui a été officiellement lancée à l’automne dernier et qui s’impose régulièrement comme la voiture électrique neuve la plus vendue de France. En Europe, elle a aussi intégré le top 10 des ventes et figure actuellement à la septième place après les 10 premiers mois de l’année.
La Clio reste loin devant
A titre de comparaison, sa sœur thermique la Clio conserve pour l’instant assez nettement l’avantage : en 2024, elle a été produite à 260 000 exemplaires dans son usine turque de Bursa.
Sachant qu’elle vient de passer à une toute nouvelle génération, cette cadence pourrait à nouveau augmenter dès que la voiture aura atteint son rythme de croisière.
Ne pas vivre l’effondrement de la Fiat 500e
Cela ne veut pas dire que cette nouvelle Renault 5 est assurée d’avoir une belle carrière. Rappelons que la Fiat 500e, cette petite auto qui vient d’être lancée en version thermique faute de succès suffisant, avait elle aussi réussi un bon démarrage : 46 249 exemplaires lors de sa première année pleine en 2021, 67 114 unités en 2022, 85 640 unités en 2023 puis l’effondrement total en 2024 avec seulement 25 920 unités écoulées cette année-là.
Reste aussi à voir comment va se vendre la Renault 4, lancée sur ce marché cette année.
