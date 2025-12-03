Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Renault R5 (2e Generation)

Que signifie le bon démarrage de la Renault 5 électrique ?

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

12  

Renault célèbre les 100 000 premiers exemplaires livrés de sa R5. Pour l’instant, son rythme de vente est bon même s’il reste loin de la Clio thermique. Mais attention, la Fiat 500e avait elle aussi bien démarré avant de sombrer totalement…

Que signifie le bon démarrage de la Renault 5 électrique ?
La Renault 5 dans sa version de base "Five".

Il aura fallu quinze mois à la Renault 5 E-Tech Electric pour atteindre les 100 000 exemplaires après le démarrage de sa production à l’usine française de Douai. Là-bas, pas moins de 900 véhicules sortent désormais des chaînes de production chaque jour (il y a aussi la Mégane, le Scénic, l’Alpine A290, la Nissan Micra et le Mitsubishi Eclipse Cross).

C’est clairement un bon démarrage pour la citadine électrique française, qui a été officiellement lancée à l’automne dernier et qui s’impose régulièrement comme la voiture électrique neuve la plus vendue de France. En Europe, elle a aussi intégré le top 10 des ventes et figure actuellement à la septième place après les 10 premiers mois de l’année.

La Clio reste loin devant

A titre de comparaison, sa sœur thermique la Clio conserve pour l’instant assez nettement l’avantage : en 2024, elle a été produite à 260 000 exemplaires dans son usine turque de Bursa.

Sachant qu’elle vient de passer à une toute nouvelle génération, cette cadence pourrait à nouveau augmenter dès que la voiture aura atteint son rythme de croisière.

Ne pas vivre l’effondrement de la Fiat 500e

Cela ne veut pas dire que cette nouvelle Renault 5 est assurée d’avoir une belle carrière. Rappelons que la Fiat 500e, cette petite auto qui vient d’être lancée en version thermique faute de succès suffisant, avait elle aussi réussi un bon démarrage : 46 249 exemplaires lors de sa première année pleine en 2021, 67 114 unités en 2022, 85 640 unités en 2023 puis l’effondrement total en 2024 avec seulement 25 920 unités écoulées cette année-là.

Reste aussi à voir comment va se vendre la Renault 4, lancée sur ce marché cette année.

12  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Renault R5 (2e Generation)

Renault R5 (2e Generation)

SPONSORISE

Actualité Renault

Voir toute l'actu Renault

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité