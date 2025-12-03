La Toyota Probox des Japonais semble meilleure que nos Dacia

Jamais la Toyota Probox n’a été commercialisée chez nous. Reposant sur une vieille architecture technique et introduite pour la première fois au Japon en 2002, ce break très compact au design d’une banalité presque caricaturale semble être devenu une véritable institution de la voiture économique par excellence au Pays du Soleil Levant. Lors de mon récent voyage au Japon pour couvrir le salon de Tokyo, on en voyait quasiment à tous les coins de rue !

Le modèle actuel, version profondément restylée de la première mouture, date de 2014. Il est le seul véhicule restant à reposer sur l’architecture Toyota B qui vient de disparaître totalement du reste de la gamme du constructeur au Japon, où la Corolla Axio dont on parlait récemment pour son prix extrêmement bas n’existe plus.

Des améliorations pour 2026

Ce Toyota Probox vient de recevoir de toutes petites améliorations pour l’année 2026. Équipé d’un bloc essence à quatre cylindres de 1,5 litre développant une petite centaine de chevaux (transmettant sa puissance aux roues avant ou aux quatre roues via une CVT), il embarque désormais les aides à la conduite devenues obligatoires au Japon (système de détection de risque de collision, etc).

Le reste ne change pas : l’engin conserve sa planche de bord ultra-basique et son design extérieur tourné vers les économies. A côté de ce break de 4,25 mètres au look anonyme, même une Dacia Sandero paraît voyante !

A partir de 10 606€

Et il coûte moins cher que la Dacia : bien aidé par la faible valorisation du yen actuellement, il demande l’équivalent de 10 606€ en prix de base actuellement au Japon. Oui, c’est à peine plus cher que pour une kei-car ! Autant dire qu’on serait très curieux d’essayer cette voiture familiale si modeste, qui ressemble un peu au véhicule parfait lorsqu’on cherche juste le meilleur rapport prix/prestations.