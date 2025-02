12 990€. Voilà le prix de base de la Dacia Sandero chez nous (avec un tout petit moteur essence de 65 chevaux et sans la climatisation), modèle le moins cher du marché neuf actuel. La citadine roumaine a dépassé depuis longtemps la barre des 10 000€ chez nous et coûte désormais plus de 15 000€ quand on la choisit avec un bon niveau d’équipement à bord et un moteur de 100 chevaux compatible GPL.

Au Japon, il existe toujours une auto sensiblement moins chère que cette Dacia Sandero. Une auto non commercialisée chez nous puisqu’il s’agit de la Toyota Corolla Axio, différente de la Corolla européenne et limitée au seul marché japonais avec un faible niveau de production (1000 ventes par mois comme objectif dans un pays de 124 millions d’habitants).

A peine plus de 10 000€ !

Mesurant 4,4 mètres dans sa version berline tricorps et également disponible en brak, la Corolla Axio dispose d’un petit moteur essence de 1,3 litre développant 95 chevaux dans sa version de base et peut aussi s’équiper d’un moteur de 1,5 litre. Son prix de base au Japon ? 1,639,600 yen pour la berline, soit l’équivalent de 10 437€ seulement !

Certes, on parle ici d’un modèle à la présentation intérieure basique et au design extérieur franchement ennuyeux. Mais il s’agit tout de même d’une voiture compacte, un peu à la façon de la Fiat Tipo européenne, offrant des prestations suffisantes sur le papier pour une véritable utilisation familiale. Avec une mécanique qu’on imagine fiable et même la possibilité d’opter pour une transmission automatique (sous la forme d’une CVT), c’est théoriquement la voiture parfaite pour ceux qui veulent investir le moins d’argent possible dans leur véhicule.

Chez nous, la Corolla démarre à 33 750€ et bénéficie d’une technologie beaucoup plus moderne.