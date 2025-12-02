Le faux Dacia Sandman hante toujours internet

Michel Holtz nous parlait l’été dernier de cet étrange phénomène : l’apparition sur internet, en vidéos et en photos, d’un tout nouveau modèle Dacia. Nommé « Sandman », ce véhicule affichait un design différent selon les sources et promettait un prix très bas avec un moteur diesel de 170 chevaux.

Ce Sandman n’avait en fait rien de réel et s’est répandu sur plusieurs sites, réseaux sociaux et autres chaînes Youtube, auprès d’internautes qui croyaient réellement que Dacia avait commercialisé un tel modèle. On ignore quelle était la volonté des gens qui ont produit ces fausses images et vidéos (via l’intelligence artificielle), mais de nombreuses personnes semblent y avoir cru.

Le Sandman devient un pick-up !

Une chose est sûre : ce mythe du Dacia Sandman n’est pas éteint. Il semble réapparaître de temps à autre sur la toile et cette fois, il revient dans une déclinaison pick-up mise en avant par la page facebook « Enchère Auto ».

Ici il n’y a pas vraiment de tromperie puisque l’auteur ne présente pas le véhicule comme réel et conjugue au conditionnel présent : « 160ch en diesel pour 26 000€, et si un tout nouveau Dacia Sandman débarquait enfin sur le marché ? Pour la modique somme de 26 000€, imaginez un utilitaire polyvalent inédit, pensé pour 2026, prêt à faire parler son solide 2.0L DCi de 160ch signé Renault, en 100 % thermique, pour offrir endurance, sobriété et un caractère bien trempé ! », peut-on lire dans la publication en question.

Des commentaires toujours aussi positifs

La publication en question affiche 1 600 likes et 304 commentaires, avec de nombreuses personnes qui se disent intéressées par ce Dacia Sandman aux promesses impossibles à tenir (un pick-up de ce format avec un diesel sous le capot à ce prix sur le marché européen, ça paraît tout simplement impossible à l’heure actuelle).

Précisons tout de même que si l’idée d’un pick-up Dacia vous intéresse sérieusement, certains importateurs comme Borel proposeront bientôt le nouveau Duster pick-up. Au Brésil, Renault commercialise aussi un ancien Dacia Duster pick-up qui porte le nom d’Oroch. Mais le Sandman, lui, n’existera jamais.