Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Dacia

Le faux Dacia Sandman hante toujours internet

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Cédric Pinatel

0  

Après avoir pris la forme d’un camping-car, le « fameux » Dacia Sandman se mue cette fois en pick-up. Il continue de faire rêver les internautes mais il n’a toujours rien de réel.

Le faux Dacia Sandman hante toujours internet
Un pick-up Dacia qui n'a rien de réel. Image : Facebook.

Michel Holtz nous parlait l’été dernier de cet étrange phénomène : l’apparition sur internet, en vidéos et en photos, d’un tout nouveau modèle Dacia. Nommé « Sandman », ce véhicule affichait un design différent selon les sources et promettait un prix très bas avec un moteur diesel de 170 chevaux.

Ce Sandman n’avait en fait rien de réel et s’est répandu sur plusieurs sites, réseaux sociaux et autres chaînes Youtube, auprès d’internautes qui croyaient réellement que Dacia avait commercialisé un tel modèle. On ignore quelle était la volonté des gens qui ont produit ces fausses images et vidéos (via l’intelligence artificielle), mais de nombreuses personnes semblent y avoir cru.

Le Sandman devient un pick-up !

Une chose est sûre : ce mythe du Dacia Sandman n’est pas éteint. Il semble réapparaître de temps à autre sur la toile et cette fois, il revient dans une déclinaison pick-up mise en avant par la page facebook « Enchère Auto ».

Ici il n’y a pas vraiment de tromperie puisque l’auteur ne présente pas le véhicule comme réel et conjugue au conditionnel présent : « 160ch en diesel pour 26 000€, et si un tout nouveau Dacia Sandman débarquait enfin sur le marché ? Pour la modique somme de 26 000€, imaginez un utilitaire polyvalent inédit, pensé pour 2026, prêt à faire parler son solide 2.0L DCi de 160ch signé Renault, en 100 % thermique, pour offrir endurance, sobriété et un caractère bien trempé ! », peut-on lire dans la publication en question.

Des commentaires toujours aussi positifs

La publication en question affiche 1 600 likes et 304 commentaires, avec de nombreuses personnes qui se disent intéressées par ce Dacia Sandman aux promesses impossibles à tenir (un pick-up de ce format avec un diesel sous le capot à ce prix sur le marché européen, ça paraît tout simplement impossible à l’heure actuelle).

Précisons tout de même que si l’idée d’un pick-up Dacia vous intéresse sérieusement, certains importateurs comme Borel proposeront bientôt le nouveau Duster pick-up. Au Brésil, Renault commercialise aussi un ancien Dacia Duster pick-up qui porte le nom d’Oroch. Mais le Sandman, lui, n’existera jamais.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité

Voir toute l'actu

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité