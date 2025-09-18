Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Dacia Duster 3

Que pensez-vous du nouveau Dacia Duster pick-up ?

Cédric Pinatel

Non seulement cette curieuse variante roumaine est sans doute pratique avec sa benne ajoutée à la place du coffre, mais elle ne coûte pas si cher. Quand va-t-elle arriver en France ?

Que pensez-vous du nouveau Dacia Duster pick-up ?
Vu de trois quarts avant, ce nouveau Duster Pick-Up ressemble au modèle normal. A un détail près...

Le Dacia Duster de troisième génération, arrivée l’année dernière, existe pour l’instant dans une seule version de carrosserie : celle d’un SUV compact de 4,34 mètres de long équipé de cinq portes.

Mais en Roumanie, le petit frère du  Bigster propose désormais une variante similaire à celle qui existait déjà sur l’ancienne mouture, conçue pour les professionnels nécessitant un véhicule utilitaire équipé d’une benne ouverte.

Un Dacia Duster pick-up à « double cabine »

C’est Romturingia, un préparateur bien connu en Roumanie de l’univers Dacia (parfois auteur de travaux reconnus officiellement par la division locale de la marque du groupe Renault) qui s’est chargé de cette conversion.

Techniquement, ce véhicule est un utilitaire pick-up à double cabine de la classe N1.
Le nouveau Duster Pick-Up conserve en fait le même châssis que le SUV qu’on connaît bien ici, avec simplement une carrosserie modifiée au niveau de sa structure arrière. Le coffre disparaît entièrement, remplacé par une petite benne longue de 1,05 mètre et large d’un mètre tout rond. Il est possible d’y charger 430 kg de marchandise. L’habitacle, lui, offre quatre places (et non pas cinq comme le Duster normal. 

A partir de 25 983€ hors taxes

Disponible au choix avec la version hybride traction de 140 chevaux et la déclinaison à hybridation légère de 130 chevaux à transmission intégrale, ce Duster Pick-Up démarre en Roumanie à 25 983€ hors taxes. Compte tenu du sérieux de la transformation et des motorisations qu’il embarque, l’addition n’a rien de délirant même s’il coûte plus cher que le Duster « normal » chez nous avec une dotation similaire.

La planche de bord est celle du Duster normal.
Pour l’instant, ce Duster Pick-Up n’est commercialisé qu’en Roumanie. Mais sachant que certaines précédentes créations de Romturingia ont déjà été importées dans d’autres pays (y compris en France par le spécialiste Borel), il n’est pas improbable de le retrouver bientôt chez nous. A noter qu’il bénéficie d’une immatriculation « N1 » de véhicule utilitaire léger.

