1. Le Dacia Duster TCe 130 4x4 GPL existe ! Et il est polyvalent et économique à l'usage

Le groupe Renault est le dernier à considérer en Europe que le GPL (Gaz de pétrole liquéfié) à une légitimité, et est donc seul à proposer des modèles à bicarburation essence/GPL, sur certains modèles Renault, mais surtout sur tous les modèles Dacia, dont le Duster.

Or, le constructeur roumain limite son offre GPL au petit moteur essence 1.0 ECO-G 100 ch, en transmission 4x2, alors qu'il existe dans la gamme un 1.2 TCe 130 ch micro-hybride, proposé en transmission intégrale. Une offre intéressante pour ceux qui ont besoin de plus de puissance et de polyvalence, tout en empruntant plus souvent que les autres les chemins. Or, pas de déclinaison GPL de ce moteur à date. Il se murmure que Dacia travaille dessus et proposera bientôt (mais quand ?) la bicarburation sur ce moteur.

Alors faut-il laisser tomber ? Que nenni ! Car ce TCe 130 4x4 existe bel et bien en version GPL. Il faut seulement pour cela se tourner vers Borel, le bien connu spécialiste grenoblois (giérois pour être précis) de la transformation au GPL et E85 de véhicules de toute provenance. Si la société peut partir de votre propre véhicule pour le transformer, elle propose aussi à la vente des Duster neufs ainsi motorisés, et transformés. Ainsi vous achetez à Borel un véhicule clé en main, sans avoir à acquérir l'auto d'un côté, et faire faire l'installation ensuite.

Un confort qui a un coût bien sûr, de précisément 4 495 €, soit la différence de prix entre le tarif catalogue Dacia, et celui de Borel. Cela peut paraître élevé, mais d'une part la longue expérience de l'entreprise (plus de 40 ans) est reconnue, avec une qualité d'installation équivalente avec ce qui se fait en usine, et d'autre part le prix du GPL est tellement bas que le surcoût est forcément épongé au bout d'un moment.

Faisons tout de suite le calcul. Nous avons consommé lors de notre essai 8 litres en mode essence, mais sur des routes assez planes, tandis qu'en mode GPL, nous avons consommé un peu plus de 10,5 litres, mais sur des terrains avec énormément de déclivité, autour de Grenoble. C'est que la région est belle (voir notre portfolio), mais que ça grimpe dur pour accéder aux jolis points de vue autour de la ville. Nous avons donc fait une périquation intégrant ces données et considéré une surconsommation de 20 % en GPL (ce qui est une moyenne couramment admise), soit plutôt 9,6 litres de conso en mode GPL.

Une installation rentabilisée en 103 000 km environ

Du coup, pour 100 km, le coût à l'essence SP95-E10 serait de 14,06 € (litre à 1,757 € en moyenne aujourd'hui), et pour le GPL, le coût pour 100 km serait de 9,72 € (litre à 1,012 € en moyenne). Ainsi, ce sont 4,34 € économisés tous les 100 km. A ce rythme, le Duster TCe 130 4x4 devient rentable en un peu plus de 103 000 km. Ce n'est pas rien, certes, mais à partir de ce kilométrage, c'est tout bénéfice.

Autre avantage du GPL, c'est évidemment la présence de deux réservoirs de carburant. Bien sûr, la but est de rouler le plus possible au GPL pour réduire le coût d'utilisation, mais en cas de nécéssité, la somme des deux réservoirs permet de parcourir plus de 1 200 km d'une traite sans avoir à faire le plein (600 km à l'essence avec la réserve, plus 687 km au GPL en vidant complètement le réservoir), selon nos estimations.

D'ailleurs, le montage GPL de Borel a un avantage sur celui de Dacia, c'est d'utiliser un réservoir de plus grande contenance. Quand Dacia monte un réservoir de 50 litres dans son modèle 1.0 ECO-G, l'entreprise spécialisée installe une bonbonne de 66 litres, toujours située sous le plancher de coffre, et avec un orifice de remplissage toujours situé à côté de celui de l'essence, derrière la trappe à carburants.

Quelle sont les autres différences avec le système du constructeur ? Rien au niveau de la technologie puisque l'on parle toujours d'une injection indirecte du carburant dans la tubulure d'admission, sous forme gazeuse. Mais Borel place le commutateur qui permet de passer de l'essence au GPL au niveau du plafonnier, quand Dacia le met à gauche du volant (et il en devient d'ailleurs caché quand on conduit). Par contre, l'intégration en usine de Dacia permet d'avoir 2 jauges de carburant au tableau de bord. Le Duster Borel n'affiche devant le conducteur que les données "à l'essence" et c'est le commutateur au plafond qui intègre des LED indiquant le niveau de gaz, de manière forcément moins précise.

Un fonctionnement complètement transparent

Au niveau du fonctionnement, comme pour tous les modèles GPL du marché, c'est parfaitement transparent pour l'utilisateur. Au démarrage, le moteur fonctionne au sans-plomb obligatoirement, avant de commuter automatiquement et sans différence notable au GPL quelques secondes plus tard. Et ensuite, roulez jeunesse, à 1 € le litre.

Nous avons effectué une boucle d'une centaine de kilomètres autour de Grenoble. Sur du plat, mais aussi sur route très escarpée et sinueuse. L'occasion de constater que le fonctionnement au GPL est strictement identique à celui au sans-plomb. La seule petite différence est un léger "raclement" discret lorsque l'on évolue sur un filet de gaz, absent en mode essence.

Pour le reste, les performances sont strictement équivalentes, et le niveau de bruit tout à fait identique. Ce dernier est d'ailleurs un peu élevé. Oui, le Duster s'est amélioré sur ce point avec cette dernière génération, mais il laisse toujours passer quelques décibels en provenance du 3 cylindres 1.2 micro-hybridé.

Ce nouveau moteur du groupe Renault, apparu avec l'Austral, est très correct en performances (180 km/h, le 0 à 100 en 11 s.), mais on ne peut non plus le qualifier de foudre de guerre. Il emmène simplement très gentiment les 1 465 kg de l'engin, et sa transmission intégrale qui ajoute du poids (86 kg). On ressent nettement l'apport positif de la micro-hybridation lors des relances, ou en sortie d'épingle. Elle permet de rester en seconde et de s'extirper des épingles avec plus de facilité, grâce à l'apport du couple en provenance de l'alterno-démarreur 48 volts. Sur route et autoroute, le bénéfice est moins sensible, et il faut rétrograder pour des relances correctes. Ce qui permet de constater que malheureusement, la boîte mécanique à six rapports est un peu accrocheuse, un constat déjà posé lors de l'essai du Renault Austral doté de la même mécanique. Et l'embrayage est "sensible" : il faut donner un peu de gaz au démarrage, sous peine de caler.

Le confort, lui, est remarquable. Les suspensions absorbent avec efficacité dos-d'âne et autres irrégularités de la route. Mais il reste un certain dynamisme. On pourrait même dire que le Duster dispose d'un "bon châssis", efficace et agréable à mener. Le freinage est sans reproche.

La petite batterie située entre les sièges avant sous le plancher se recharge à la décélération et au freinage. Celui induit un fort frein moteur, auquel il faut s'habituer, mais qui peut aider à ne pas appuyer sur la pédale du milieu lors des ralentissements. Aucune différence de comportement entre essence et GPL à ce niveau.

La transmission intégrale, qui sera justement un argument d'achat, apporte certes un poids supplémentaire, mais aussi une motricité sans faille. Au démarrage, même roues braquées, le Duster décolle sans patinage. Les routes sinueuses et la neige ne lui font pas peur. Nous n'avons pas pu tester à fond le système car le temps était particulièrement beau lors de notre essai, et les routes sèches. Mais nos différents essais des modèles 4x4 Dacia ont toujours conclu à une belle efficacité du système.

Le Duster reste un Duster

Par ailleurs, et pour finir, on ne présente plus le dernier Duster, que nous avons déjà plusieurs fois essayé et décrit. Il améliore grandement ses prestations par rapport au précédent opus. Look plus affirmé et franchement agréable, qui ne laisse plus du tout penser que c'est un modèle low-cost (d'ailleurs ses prix l'éloignent de ce qualificatif), confort et insonorisation améliorés, volume de coffre majoré (517 litres contre 445, pour les versions 4x2), et équipement désormais digne d'un modèle généraliste d'il y a quelques années, il a impressionné à sa sortie.

Son habitacle est agréablement dessiné, et s'il reste entièrement garni de plastiques durs, les assemblages sont bien réalisés, et l'ambiance n'a plus rien à voir avec celle des deux précédentes générations. Le Duster se paye même le lux de s'affirmer en affichant son nom, gravé dans le bandeau plastique en face du passager. La sellerie est confortable mais manque encore un peu de maintien latéral.

Les passagers arrière sont bien traités, avec une longueur aux jambes correcte, et une largeur généreuse. Et les bagages bénéficient d'un espace satisfaisant, mais un peu réduit à cause de la transmission intégrale (456 litres contre 517). La bonbonne de gaz située à l'emplacement de la roue de secours la condamne, mais ne grignote pas sur le volume du compartiment.

Enfin le niveau d'équipement, nous le disions, est largement suffisant pour qui n'est pas un technophile convaincu, nous le détaillons page suivante.

Tous nos remerciements à la société Borel pour le prêt du Dacia Duster 1.2 130 ch 4x4 transformé au GPL, afin que nous puissions vous proposer cet essai.

Borel Système Gaz Carburants

8 Allée de la Palestine

Domaine universitaire Sud, Actimart

38 610 Gières - Grenoble

Tél : 04 56 380 380