Le Dacia Duster TCe 130 4x4 GPL existe ! Et il est polyvalent et économique à l'usage

Le Duster 1.2 TCe 130 4x4 est proposé par Dacia en 3 niveaux de finition, qui sont tous trois proposés par Borel du coup.

La finition "Essential", par contre, est seulement proposée sur le 1.0 ECO-G 100 ch.

On commence donc avec la finition "Expression" à 31 395 €, qui inclut : la climatisation manuelle, les radar et caméra de recul, le régulateur de vitesse, les vitres électriques avant et arrière, les jantes tôle 16’’, les barres de toit, l'aide au démarrage en côte, l’instrumentation numérique de 7", l’écran tactile de 10", les jantes alliage de 17’’, l’accoudoir avant, et bien sûr l'ESP, le freinage automatique d'urgence, l'aide au maintien dans la voie, la lecture des panneaux.

La finition "Journey", à 32 895 €, propose en plus les projecteurs antibrouillard, les jantes alliage diamantées 18 pouces, la climatisation automatique, la commutation automatique des feux de route, 6 haut-parleurs, les vitres arrière surteintées, le frein de parking électrique, les rétroviseurs rabattables électriques, le chargeur à induction, la carte mains-libres et le système multimédia Media Nav 10 pouces avec navigation connectée ainsi que la cartographie Europe de l'Ouest, radio DAB, réplication smartphone et téléphonie Bluetooth.

Enfin, la finition "Extreme", celle de notre essai , vendue au même prix que la Journey, ajoute sur la base d’Expression la climatisation automatique, les antibrouillards, la sellerie lavable, les tapis en caoutchouc, la protection de coffre, les barres de toit modulables, les jantes alliage de 17’’, les rétroviseurs rabattables électriquement, la carte main-libre, les feux de route automatiques, les coques de rétroviseurs et aérateurs intérieurs de couleur brun cuivré.