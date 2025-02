Le Dacia Duster TCe 130 4x4 GPL existe ! Et il est polyvalent et économique à l'usage

Le Duster est déjà en lui-même pratiquement sans concurrence, même si on peut désormais lui opposer les MG ZS et Citroën C3 Aircross. Mais en version 4x4 130 ch et GPL, Borel en fait une proposition unique.

Le seul SUV urbain GPL à mettre en face est le Renault Captur 1.0 ECO-G 100, certes moins cher mais moins puissant et indisponible en 4x4. Finalement, la seule concurrence à ce Duster "by Borel" viendra du constructeur lui-même, qui proposera à terme cette version en GPL. Mais en attendant, les amateurs du genre devront se tourner vers l'installateur grenoblois.

A retenir : polyvalent et économique

Bien sûr, il faut poser sur la table un montant conséquent de 4 495 € pour rouler en Duster qui concilie à la fois la transmission intégrale et la bi-carburation GPL. Ceci fait, on se retrouve au volant d'un modèle bien plus polyvalent que le 1.0 ECO-G 100 ch 4x2. Plus puissant, plus performant, et capable d'emmener son propriétaire là où les versions traction ne peuvent aller.

Le fonctionnement au GPL est transparent pour l'utilisateur, et permet de réduire le coût kilométrique de plus de 40 % face à l'essence. Ce qui n'est absolument pas négligeable. C'est donc une très bonne idée de la part de Borel de proposer cette version, qui intéressera probablement les gros rouleurs montagnards en priorité.

Caradisiac a aimé

Pas de différence entre le fonctionnement essence et GPL

Le gros réservoir GPL de 66 litres

L'autonomie cumulée intéressante

Les performances plus consistantes que la version Dacia 1.0 ECO-G

L'apport de la micro-hybridation pour l'agrément de conduite

Le confort de suspension

L'équipement complet Caradisiac n'a pas aimé Le surcoût toujours important de la transformation

La boîte de vitesses accrocheuse

La mécanique un peu bruyante

La roue de secours condamnée

Les prix :

31 395 € en finition Expression

32 895 € en finition Journey

32 985 € en finition Extreme