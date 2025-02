Le Dacia Duster TCe 130 4x4 GPL existe ! Et il est polyvalent et économique à l'usage

Le Dacia Duster TCe 130 4x4 GPL par Borel (130 ch, de 31 395 € à 32 895 €) est évalué dans la catégorie des SUV urbains carburant au GPL, qui ne comprend pratiquement aucun concurrent en réalité. On peut simplement citer le Renault Captur 1.0 ECO-G 100 ch, moins puissant, indisponible en 4x4, et vendu entre 26 100 € et 28 400 €. Pas vraiment comparable donc.

Duster 1.2 TCe 130 4X4 GPL par Borel Budget







Coût d'achat







Bonus/malus







Consommation : relevés Caradisiac







Courroie de distribution/chaîne







Cote attendue







Durée de la garantie







Fiabilité attendue/coût de réparations







Pratique







Qualité de la finition







Rangements







Modularité







Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)







Longueur maxi de chargement







Places AR : longueur aux jambes







Places AR : largeur aux coudes







Places AR : garde au toit







Plancher plat







Rapport prix/équipements







Aides à la conduite







Conduite (liaisons au sol)







Confort







Multimédia







Style intérieur







Style extérieur







Sur la route







Agrément moteur







Agrément boîte







Amortissement







Dynamisme







Emissions polluantes à l'usage







Insonorisation







Maniabilité







Performance







Position de conduite







Sécurité







Crash-test (Euro Ncap)







Degré maximal d'autonomie







Freinage







Systèmes de sécurité







Visibilité périphérique







Note globale : 14 /20 Explication des critères de notation