Peugeot 307

Revente de votre occasion : quels sont les modèles qui s'arrachent, et ceux qu'il faudra brader ? Le palmarès Caradisiac

Manuel Cailliot

Vous revendez votre voiture sur le marché de l’occasion, et vous pensez qu’elle va partir en moins d’une semaine ? C’est possible. Ou pas ! Car quand certains modèles s’arrachent effectivement et trouvent preneur facilement, d’autres s’éternisent sur les sites de petites annonces. Caradisiac vous propose son palmarès du délai de revente moyen, sur les 50 meilleures ventes du marché en seconde main.

La revente d’une voiture d’occasion peut s’apparenter à un monde d’incertitude. Vais-je arriver à vendre ? Mon modèle a-t-il du succès ? On peut avoir des certitudes, ou des doutes, qui ne correspondent pas toujours à la réalité. Pourtant, en réalité les incertitudes n’ont que peu leur place, et les professionnels de la revente savent très bien où ils mettent les pieds. Ils savent parfaitement que certains modèles font fureur et partent comme des petits pains, pour peu qu’ils soient au bon prix. Et que d’autres, moins cotés, mal aimés, ou au contraire trop nombreux sur le marché, mettent des mois à trouver preneur. Ils ajustent d’ailleurs leurs tarifs en conséquence. Et les particuliers, eux, doivent se caler sur leurs prix s’ils veulent aussi revendre correctement leur voiture.

On pense d’un côté aux stars Dacia Duster ou Sandero, par exemple, de l’autre à certains modèles électriques, à l’attractivité en ce moment en berne en occasion. Mais comment objectiver tout ça ? Quels sont vraiment les modèles qui restent le moins longtemps sur les parcs occasions des professionnels ou dans les garages des particuliers, et ceux que les vendeurs gardent autour du cou ?

 

Caradisiac établit le palmarès des délais de revente

Pour établir un palmarès, nous nous sommes servis des datas de notre partenaire La Centrale. Avec près de 393 000 annonces en ligne à date, et plus de 2 millions d’annonces annuelles, leurs équipes sont capables de connaître précisément la « rotation » des annonces. C’est-à-dire le nombre de jours moyen pendant lequel une annonce reste en ligne. De sa publication jusqu’à la vente, donc.

Et il suffit de prendre toutes les annonces d’un modèle, pour connaître le délai moyen de revente. Nous avons donc listé le TOP 50 des modèles les plus vendus en France sur le marché de la seconde main, et nous avons établi le palmarès des délais de revente. Vous l’aurez compris, il peut donc exister des modèles qui se revendent plus vite, ou beaucoup moins vite, mais ils ne font pas partie de ce TOP 50, qui représente à lui seul plus de 60 % du marché de l’occasion.

Il révèle clairement quelques surprises, même si tout peut s’expliquer rationnellement. Ainsi, qui aurait pu se douter que le modèle du TOP 50 qui se revend le plus vite serait… La Peugeot 307 ! Un modèle très ancien, plus commercialisé depuis 2007, soit depuis plus de 18 ans… Oui mais justement, dans un contexte de prix globalement élevés, c’est un modèle très peu cher, et du coup recherché par les petits budgets.

Le TOP 10 de la revente rapide

Vous constaterez que pour certains modèles, les générations différentes ne sont pas détaillées. Le délai est donc une moyenne, toutes générations confondues.

La Peugeot 307, avec 29 jours de délai de rotation moyen, est la voiture du TOP 50 des ventes en occasion qui se revend le plus rapidement.
Première surprise, les deux modèles qui se revendent le plus rapidement, la Peugeot 307 donc, avec 29 jours en moyenne, et la Peugeot 206 avec 36 jours, sont tous deux anciens. Petits prix = revente rapide ? Il semblerait que oui !

Le Duster, un carton en occasion, se revend aussi très vite (38 jours).
Sur la troisième marche, le Dacia Duster est moins étonnant, on connaît son succès redoutable en neuf comme en occasion, où il s’est parfois revendu plus cher qu’en neuf. Ici ce n’est pas la décote qui explique la revente rapide, mais le succès du modèle. Pour le Renault Modus, en 4e position, c’est clairement le prix bas. Ensuite, on n’est pas trop surpris par la présence des Toyota Yaris, Dacia Sandero ou Volkswagen Polo. Leur image de marque et leur succès font qu’elles partent à la vitesse de l’éclair. Enfin, entre 42 et 47 jours tout de même. Et la petite C1, abordable et fiable, fait honneur à Citroën.

Palmarès Marque Modèle Rotation en jours
1 PEUGEOT 307 29
2 PEUGEOT 206 36
3 DACIA DUSTER 38
4 RENAULT MODUS 39
5 PEUGEOT 207 40
6 TOYOTA YARIS 42
7 RENAULT KANGOO 45
8 DACIA SANDERO 46
9 CITROEN C1 47
10 VOLKSWAGEN POLO 47

 

La suite du TOP 50

À la 11e place du classement des modèles qui disparaissent en un éclair des parcs occasion, le Citroën Berlingo, ce jovial ludospace qui a toujours plu aux familles. La Renault Clio, qui est de très loin la meilleure vente sur le marché de la seconde main, n’est qu’à la 15e place en termes de délai avant revente. Très certainement le résultat d’une offre surabondante justement.

Trois Volkswagen sont dans le ventre mou du classement : le Tiguan, la Golf et le T-Roc, toujours des valeurs sûres.

Enfin, en queue de classement, beaucoup de Peugeot, Citroën ou Opel, dont une des caractéristiques communes est d’avoir sous leur capot énormément de moteurs PureTech, dont on sait qu’il est très difficile aujourd’hui de se débarrasser. Ce sont des modèles qu’il faudra brader. Et c’est d’ailleurs le cas, notre enquête l’avait démontré.

La Renault Zoé fait figure de lanterne rouge côté délai de revente, parmi les 50 modèles les plus répandus sur le marché de la seconde main.
Enfin, en queue de peloton de ce palmarès, la Citroën C4 (81 jours), pas la plus prisée du marché il est vrai, et surtout la Renault Zoé, avec 96 jours en moyenne pour trouver preneur. C’est la seule 100 % électrique à être présente dans le TOP 50 des ventes de voitures d’occasion. Ici, l’explication est assez simple. D’une part les électriques n’ont pas encore trop le vent en poupe en occasion, vu les incertitudes sur les batteries et leur durée de vie (incertitudes le plus souvent infondées). D’autre part c’est un aussi un VE de « première génération », à la technologie dépassée, à l’autonomie réduite, et aux capacités de recharge limitées, quand ce n’est pas la batterie qui est encore en location…

On vous laisse maintenant trouver votre modèle, afin de voir s’il se revendra vite et à bon prix, ou s’il faudra le brader pour arriver à le revendre sans devoir attendre 2, 3, voire plus de 3 mois.

Palmarès Marque Modèle Rotation en jours
11 CITROEN BERLINGO 49
12 DS DS3 50
13 CITROEN XSARA 50
14 RENAULT SCENIC 50
15 RENAULT CLIO 51
16 FORD FIESTA 52
17 SEAT IBIZA 53
18 VOLKSWAGEN TIGUAN 54
19 VOLKSWAGEN GOLF 54
20 VOLKSWAGEN T-ROC 54
21 PEUGEOT 5008 55
22 RENAULT MEGANE 56
23 BMW SERIE 1 57
24 MERCEDES CLASSE A 58
25 BMW X1 60
26 RENAULT TWINGO 62
27 RENAULT CAPTUR 62
28 AUDI A4 63
29 AUDI A3 63
30 CITROEN C4 PICASSO 63
31 TOYOTA C-HR 64
32 FORD FOCUS 65
33 BMW SERIE 3 67
34 AUDI A3 SPORTBACK 67
35 MINI MINI 70
36 PEUGEOT 208 70
37 MERCEDES CLASSE C 71
38 NISSAN QASHQAI 72
39 PEUGEOT 308 72
40 NISSAN JUKE 73
41 PEUGEOT 3008 73
42 RENAULT ARKANA 74
43 CITROEN C3 75
44 OPEL CORSA 76
45 CITROEN C3 AIRCROSS 77
46 CITROEN C5 AIRCROSS 77
47 PEUGEOT 2008 78
48 FIAT 500 80
49 CITROEN C4 81
50 RENAULT ZOE 96
Peugeot 307

Avis Peugeot 307

18 /20

307 1.6 16S XS 5P (2004)

Par  le 17/11/2023

Voiture achetée au bout de 12 ans à 4100 euros en janvier 2016 et seulement 54 000 kilomètres. (premier propriétaire en longue maladie puis décédé). Elle est toujours en ma possession avec 160 000 kmVoiture très fiable alors qu'une connaissance à moi n'avait eu que des déboires avec un modèle 2001 (premières séries).Réalisation hors entretien courant :Des roulements vers 105 000.Ligne intermédiaire d'échappement à 115 000Amortisseur et embrayage à 125 000Démarreur à 140 000 : 50 euros la pièce.Batterie (qui était d'origine) à 150 000.Super tenue de route ( vraiment) , le 1.6 110 ch est incassable, mordant au freinage.Elle vieilli mais quoi de plus normale au bout de presque 20 ans. Seul bémol,es ampoules pètent un peu souvent et le com 2000 est à changer.

6,6 /20

307 2.0 HDI 110 XT 5P (2004)

Par Wiwi06 le 19/12/2021

UNE CATASTROPHE!Je n'avais avant de posséder cette voiture aucun apriori sur les voitures Française (Peugeot et Citroën et particulier) mais j'ai depuis eu de nombreuses voitures de ces marques et je le dis, PLUS JAMAIS!!Ce n'est pas tant le moteur qui représente un soucis si ce n'est au niveau de sa consommation assez élevée, il reste dans l'ensemble "relativement" fiable.Mais pour tout le reste c'est une me*** sans nom doublé d'un foutage de gueule à peine caché. Rien ne va et absolument tout a été pensé pour mourir le plus rapidement possible (et je ne parle pas ici de soucis anodin comme des plastiques un peu faiblards qui se décolle ou autre, mais de réels problèmes qui vont vous faire jeter la voiture à la poubelle)Entre les soucis de FAP quasi systématiques qui vous couteront un bras, les problèmes de volants moteurs dont la fiabilité est devenue une blague sur internet, les durites qui s'usent en temps record, les soucis de lecteur/chargeur cd qui durent moins longtemps qu'un lecteur cd 1er prix trouvé dans une foire (même ma radio est morte... à ce niveau ce n'est plus de l'incompétence).Le cache moteur qu'il faut enlever dépassé un certain nombre de kilomètres car il fait dévisser le bouchon d'huile, les ampoules qui meurent tout le temps car le câblage électrique a été fait dans un soucis d'économie (de bout de chandelle)Je ne parlerais pas de la tenue de route catastrophique sur le modèle de base qui s'offre le luxe de drifter dans un rond point à 20km là où une twingo passe sans soucis.Et je parle de ça, j'ai eu plusieurs autres Peugeot différentes et elles présentent toutes des soucis identiques.Sachant que votre passage chez un concessionnaire sera au moins aussi cher que chez une marque Allemande (contrairement aux préjugés) Bref, cette marque est en sursis depuis la très réussie 205 et il serait temps de la laisser mourir une bonne fois pour toute...

16 /20

307 2.0 HDI 110 XS PREMIUM 5P (2004)

Par Floook le 05/05/2021

Le réservoir de l'additif du FAP s'est cassé suite à un choc. Le lecteur CD est tombé en panne au bout de 10 ans. Voiture agréable à conduire, bonne tenue de route et suffisamment puissante pour doubler en côte sur l'autoroute. Elle tient les 130 km / heure sans accélérer à fond sur autoroute. Habitacle confortable.Consommation : 6,5 l sur autoroute à 130, et 7,5 l en zone urbaine.

18,6 /20

307 (2) 1.6 16S HDI CONFORT PACK 5P 6CV (2006)

Par MANU le 15/02/2021

Je n'ai eu aucun problème ni panne en 14 ans. Inconvénients : gabarit en ville (sw !). Avantages: confort (habitabilité, suspensions), autonomie (+de 1000km), robustesse, consommation, fiabilité, sécurité, coffre, sièges arrières démontables séparément et rapidement suivant besoins (5/7 places).Voiture à l'aise sur grand trajet, polyvalente, très agréable aussi en ville, en montagne.

Voir tous les avis Peugeot 307

