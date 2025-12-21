La revente d’une voiture d’occasion peut s’apparenter à un monde d’incertitude. Vais-je arriver à vendre ? Mon modèle a-t-il du succès ? On peut avoir des certitudes, ou des doutes, qui ne correspondent pas toujours à la réalité. Pourtant, en réalité les incertitudes n’ont que peu leur place, et les professionnels de la revente savent très bien où ils mettent les pieds. Ils savent parfaitement que certains modèles font fureur et partent comme des petits pains, pour peu qu’ils soient au bon prix. Et que d’autres, moins cotés, mal aimés, ou au contraire trop nombreux sur le marché, mettent des mois à trouver preneur. Ils ajustent d’ailleurs leurs tarifs en conséquence. Et les particuliers, eux, doivent se caler sur leurs prix s’ils veulent aussi revendre correctement leur voiture.

On pense d’un côté aux stars Dacia Duster ou Sandero, par exemple, de l’autre à certains modèles électriques, à l’attractivité en ce moment en berne en occasion. Mais comment objectiver tout ça ? Quels sont vraiment les modèles qui restent le moins longtemps sur les parcs occasions des professionnels ou dans les garages des particuliers, et ceux que les vendeurs gardent autour du cou ?

Caradisiac établit le palmarès des délais de revente

Pour établir un palmarès, nous nous sommes servis des datas de notre partenaire La Centrale. Avec près de 393 000 annonces en ligne à date, et plus de 2 millions d’annonces annuelles, leurs équipes sont capables de connaître précisément la « rotation » des annonces. C’est-à-dire le nombre de jours moyen pendant lequel une annonce reste en ligne. De sa publication jusqu’à la vente, donc.

Et il suffit de prendre toutes les annonces d’un modèle, pour connaître le délai moyen de revente. Nous avons donc listé le TOP 50 des modèles les plus vendus en France sur le marché de la seconde main, et nous avons établi le palmarès des délais de revente. Vous l’aurez compris, il peut donc exister des modèles qui se revendent plus vite, ou beaucoup moins vite, mais ils ne font pas partie de ce TOP 50, qui représente à lui seul plus de 60 % du marché de l’occasion.

Il révèle clairement quelques surprises, même si tout peut s’expliquer rationnellement. Ainsi, qui aurait pu se douter que le modèle du TOP 50 qui se revend le plus vite serait… La Peugeot 307 ! Un modèle très ancien, plus commercialisé depuis 2007, soit depuis plus de 18 ans… Oui mais justement, dans un contexte de prix globalement élevés, c’est un modèle très peu cher, et du coup recherché par les petits budgets.

Le TOP 10 de la revente rapide

Vous constaterez que pour certains modèles, les générations différentes ne sont pas détaillées. Le délai est donc une moyenne, toutes générations confondues.

Première surprise, les deux modèles qui se revendent le plus rapidement, la Peugeot 307 donc, avec 29 jours en moyenne, et la Peugeot 206 avec 36 jours, sont tous deux anciens. Petits prix = revente rapide ? Il semblerait que oui !

Sur la troisième marche, le Dacia Duster est moins étonnant, on connaît son succès redoutable en neuf comme en occasion, où il s’est parfois revendu plus cher qu’en neuf. Ici ce n’est pas la décote qui explique la revente rapide, mais le succès du modèle. Pour le Renault Modus, en 4e position, c’est clairement le prix bas. Ensuite, on n’est pas trop surpris par la présence des Toyota Yaris, Dacia Sandero ou Volkswagen Polo. Leur image de marque et leur succès font qu’elles partent à la vitesse de l’éclair. Enfin, entre 42 et 47 jours tout de même. Et la petite C1, abordable et fiable, fait honneur à Citroën.

Palmarès Marque Modèle Rotation en jours 1 PEUGEOT 307 29 2 PEUGEOT 206 36 3 DACIA DUSTER 38 4 RENAULT MODUS 39 5 PEUGEOT 207 40 6 TOYOTA YARIS 42 7 RENAULT KANGOO 45 8 DACIA SANDERO 46 9 CITROEN C1 47 10 VOLKSWAGEN POLO 47

La suite du TOP 50

À la 11e place du classement des modèles qui disparaissent en un éclair des parcs occasion, le Citroën Berlingo, ce jovial ludospace qui a toujours plu aux familles. La Renault Clio, qui est de très loin la meilleure vente sur le marché de la seconde main, n’est qu’à la 15e place en termes de délai avant revente. Très certainement le résultat d’une offre surabondante justement.

Trois Volkswagen sont dans le ventre mou du classement : le Tiguan, la Golf et le T-Roc, toujours des valeurs sûres.

Enfin, en queue de classement, beaucoup de Peugeot, Citroën ou Opel, dont une des caractéristiques communes est d’avoir sous leur capot énormément de moteurs PureTech, dont on sait qu’il est très difficile aujourd’hui de se débarrasser. Ce sont des modèles qu’il faudra brader. Et c’est d’ailleurs le cas, notre enquête l’avait démontré.

Enfin, en queue de peloton de ce palmarès, la Citroën C4 (81 jours), pas la plus prisée du marché il est vrai, et surtout la Renault Zoé, avec 96 jours en moyenne pour trouver preneur. C’est la seule 100 % électrique à être présente dans le TOP 50 des ventes de voitures d’occasion. Ici, l’explication est assez simple. D’une part les électriques n’ont pas encore trop le vent en poupe en occasion, vu les incertitudes sur les batteries et leur durée de vie (incertitudes le plus souvent infondées). D’autre part c’est un aussi un VE de « première génération », à la technologie dépassée, à l’autonomie réduite, et aux capacités de recharge limitées, quand ce n’est pas la batterie qui est encore en location…

On vous laisse maintenant trouver votre modèle, afin de voir s’il se revendra vite et à bon prix, ou s’il faudra le brader pour arriver à le revendre sans devoir attendre 2, 3, voire plus de 3 mois.