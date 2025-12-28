Mercedes transforme un Unimog en utilitaire de luxe

Voici la dernière folie du constructeur allemand Mercedes. La marque premium spécialiste des véhicules à destination des flottes et des particuliers mais aussi des utilitaires pour les professionnels offre à son travailleur le plus polyvalent Unimog un traitement très luxe. De quoi faire passer le G500 4x4 Carré pour une voiturette.

Le modèle reposant sur le Mercedes Unimog U 4023 double cabine reçoit -grâce au soutien de Hellgeth Engineering- sous son capot un bloc diesel six cylindres OM 936 à la place du quatre cylindres original. Cette mécanique de 7,7 litres de cylindrée délivre 300 chevaux pour un couple camionnesque de 1200 Nm. La cavalerie transite au sol via une boîte huit rapports associée à un réducteur pour du couple disponible dès les plus bas régimes. Autres éléments du lot : des jantes de 20 pouces, une garde au sol allant de 40 à 50 centimètres et un contrôle de la pression des pneus grâce à la technologie TireControl. Enfin, des pare-chocs spécifiques façon SUV, de l’éclairage LED, des tapis en cuir et des sièges cossus sont aussi de la partie.

Bientôt vendu

D’après nos confrères de la publication allemande Motor1 Germany, ce véhicule sera bel et bien commercialisé dans un futur proche. Sachant que le modèle utilitaire U 4023 s’affiche à 225 000 euros au catalogue, comprenez qu’il faudra un portefeuille bien garni pour espérer glisser cette version revisitée dans votre garage.