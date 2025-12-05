Que vaut le Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 qui allie hybridation, GPL et 4x4 ?

EN BREF Nouvelle motorisation Hybride et GPL Transmission intégrale À partir de 28 800 €

Les mois et les années passent et le Duster confirme sa place de valeur sûre du marché français. Il occupe ainsi depuis longtemps une place dans le Top 10 des meilleures ventes en France. Et ce succès est très loin d’être une exception puisque cet engouement se confirme dans tous les pays où le Duster est commercialisé. Ainsi, il s’est vendu 2,8 millions d’exemplaires dans le monde depuis le lancement de la première génération en 2010 soit 1 vente de Duster toutes les 3 minutes.

Si logiquement, ce sont les versions deux roues motrices, qui représentent la majeure partie des ventes, la part des versions 4x4 est très loin d’être négligeable puisqu’elles représentent 25 % des ventes. Depuis son lancement, le Duster a toujours été proposé avec une transmission intégrale et il s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs de la catégorie en se montrant à l’aise dans la plupart des situations, notamment en franchissement. Jusqu’ici le Duster 4x4 était uniquement disponible en boîte mécanique, mais aujourd’hui Dacia a décidé de tout changer en mettant au point une technologie inédite.

Le premier du genre

Celle-ci se compose de plusieurs éléments. Sous le capot avant, on trouve le 1.2 Turbo 3 cylindres microhybridé de 140 ch récemment essayé sur le Bigster. Celui-ci est associé à une boîte automatique à double embrayage à 6 rapports, mais la nouveauté provient de la présence d’un bloc électrique à deux vitesses sur le train arrière qui développe une puissance de 31 ch et 87 Nm, qui est alimenté par une batterie d’une puissance de 0,8 kWh. La puissance cumulée atteint donc 154 ch pour un couple de 230 Nm. Parallèlement à cela, deux réservoirs sont présents : un de 50 litres pour l’essence et un autre de même contenance pour le GPL. De quoi garantir une autonomie maximale de 1 500 km. Cette technologie permet de se passer d’arbre de transmission entre les deux essieux, mais préserve la contenance du coffre identique aux versions deux roues motrices avec 348 litres. En revanche, il faudra faire une croix sur la roue de secours, ce qui est dommage pour un véhicule allant s’aventurer sur des chemins accidentés.

Plusieurs raisons expliquent ces choix. Tout d’abord, les boîtes automatiques représentent aujourd’hui 50 % du segment B et même 70 % sur le segment C. La demande est donc croissante. Il était nécessaire aussi de baisser également les rejets de CO2 pour être moins impacté par le malus (-20 g par rapport à la précédente génération) et aussi satisfaire les normes CAFE. Le choix du GPL s’est aussi très vite imposé en raison de son coût d’usage très avantageux. Enfin, cela s’explique par les choix de la clientèle puisque 31 % des ventes de Dacia se font en GPL, et 30 % des Duster en hybride. Ce Duster Hybrid-G 150 4x4 semble donc représenter le meilleur des mondes, du moins sur le papier.

Extérieurement, rien ne différencie cette version des autres, si ce n’est les logos apposés sur le bas du hayon. Les lignes restent toujours aussi agréables et dégagent toujours une impression de robustesse.

Il en est de même dans l’habitacle avec une planche de bord classique avec son instrumentation numérique 7 pouces, son écran multimédia de 10 pouces et une présentation relativement massive, faite exclusivement de plastiques durs, et aurait même mérité un plus grand soin pour les matériaux.

La principale nouveauté réside donc dans l’apparition d’une molette sur la console centrale, qui permet de choisir l’un des cinq modes (Eco, Auto, Neige, Boue/Sable et Lock).

Une polyvalence et une efficacité redoutables

Après avoir fait le tour du propriétaire, c’est dans le désert d’Agafay au Maroc, que nous sommes allés mettre à mal ce Duster. Les premiers kilomètres s’effectuant sur route, nous enclenchons le mode « Auto », qui gère seul les passages entre 2 et 4 roues motrices suivant les besoins. Il est ainsi possible de rouler en deux roues motrices ou quatre, mais aussi en tout électrique à faible allure, et c’est d’autant plus vrai avec le mode « Eco », plus doux dans la gestion de l’accélérateur, qui permet également d’augmenter la régénération à l’image de ce que peut faire un mode « B » sur certains modèles. Dacia annonce la possibilité de rouler en tout électrique pendant 60 % du temps en usage urbain. Le fait de pouvoir désenclencher totalement la transmission intégrale permet bien évidemment de faire des économies de carburant. Les transitions entre l’électrique et le thermique sont bien gérées, même si elles s’avèrent un peu trop sonores, notamment lors des phases d’accélération franches. La boîte aurait aussi mérité une plus grande réactivité lors de certaines relances.

Mais le domaine dans lequel on attend ce Duster 4x4, c’est hors du bitume ? Est-il aussi à l’aise que l’ancien ? Déjà, la présence d’une boîte automatique facilite l’utilisation. Plus besoin de réfléchir pour savoir quel rapport enclencher comme c’était le cas sur la mécanique, ici la transmission s’occupe de tout, mais il est aussi possible pour le conducteur de reprendre la main en actionnant les palettes au volant, ce qui est une première chez Dacia. Quand le terrain devient accidenté, il est conseillé de choisir le mode le plus adapté, mais même en auto ou éco, le Duster fait preuve d’une belle aisance à partir du moment où il est équipé de pneus adéquats, comprenez quatre saisons. Quand la situation devient plus complexe, il suffit de tourner la molette et le tour est joué. Avec le mode Lock, qui permet de verrouiller le premier rapport tout en bénéficiant de plus de couple, les croisements de ponts ou les franchissements sont également facilement avalés grâce notamment à des angles d’attaque et de fuite inchangés (31° et 26°). Le Duster fait preuve d’une aisance déconcertante même pour les néophytes. Une facilité d’usage due aussi à la prise de poids réduite de 80 kg par rapport aux versions deux roues motrices (1 500 kg). Une différence, qui s’explique surtout par l’ajout de la boîte automatique et du système GPL.

Finalement, notre Duster s’est facilement joué de tous les pièges, tout en restant globalement confortable. Les liaisons au sol ont d’ailleurs été complètement repensées avec l’abandon du train arrière multibras pour un plus classique, mais ce n’est pas tout puisque les amortisseurs, ressorts et barres antiroulis ont été changés. Il n’y a que le train arrière, qui perd un peu de débattement, sans que cela soit rédhibitoire. Finalement, notre seul regret concerne le fait que nous n’avons pas pu tester ce Duster 4x4 ni dans la boue ni dans le sable, le désert d’Agafay étant majoritairement constitué de pierres et de terre.

Dernier point concernant la consommation. Sur notre parcours, nous avons enregistré une moyenne de 8,5 l/100 km, un chiffre peu significatif, car nous avons fait majoritairement du tout terrain. Dacia annonce des moyennes de 6.0 l/100 km en essence et 7,2 l/100 km en GPL.