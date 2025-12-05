Ce Duster 4x4 est disponible avec toutes les finitions sauf l’entrée de gamme Essential. Sont ainsi commercialisés les niveaux Expression, Journey et Extreme.

C’est d’ailleurs ce dernier que nous avons eu pour cet essai. Vendu 30 300 €, soit le même prix que la version Journey, ce Duster se caractérise par une dotation complète comprenant notamment les jantes alliage 17 pouces, les coques de rétroviseurs Brun Cuivré, les barres de toit modulaires, la sellerie TEP, la climatisation automatique, les rétroviseurs électriques, la carte mains-libres, le système multimédia 10 pouces, la compatibilité AppleCarPlay et Androïdauto sans fil, le contrôle de la vitesse en descente et la commutation automatique des feux de route/croisement.