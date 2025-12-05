Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Dacia Duster 3

Essai

Que vaut le Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 qui allie hybridation, GPL et 4x4 ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Olivier Pagès

1  

2. Le Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 est disponible avec presque toutes les finitions

 

Que vaut le Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 qui allie hybridation, GPL et 4x4 ?

Ce Duster 4x4 est disponible avec toutes les finitions sauf l’entrée de gamme Essential. Sont ainsi commercialisés les niveaux Expression, Journey et Extreme.

C’est d’ailleurs ce dernier que nous avons eu pour cet essai. Vendu 30 300 €, soit le même prix que la version Journey, ce Duster se caractérise par une dotation complète comprenant notamment les jantes alliage 17 pouces, les coques de rétroviseurs Brun Cuivré, les barres de toit modulaires, la sellerie TEP, la climatisation automatique, les rétroviseurs électriques, la carte mains-libres, le système multimédia 10 pouces, la compatibilité AppleCarPlay et Androïdauto sans fil, le contrôle de la vitesse en descente et la commutation automatique des feux de route/croisement.

Equipements et options

Version : III 1.2 HYBRID-G 150 4X4 EXTREME

Equipements de sécurité

  • Projecteurs antibrouillard

  • Système anti-blocage des roues (ABS)

  • Airbag passager déconnectable

  • Système de fixation Isofix

  • Airbags latéraux AV et rideaux

  • Allumage des feux automatique et essuie-glace automatiques

  • Commutation automatique feux de croisement/route

  • Feux de croisement à LED

  • Airbag AV conducteur et passager

  • Alerte franchissement de ligne et assistant maintien dans la voie

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse

  • Régulateur et limiteur de vitesse

  • Contrôle de trajectoire en descente avancé

  • Détection de perte de pression des pneus

  • Système de contrôle de traction (TCS)

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Rétroviseur intérieur jour/nuit

  • Lunette AR dégivrante

  • Volant Soft Feel

  • Climatisation automatique

  • Volant réglable en hauteur et en profondeur

  • Frein de parking électrique

  • Siège passager réglable en hauteur + lombaire conducteur

  • Lève-vitres AR électriques

  • Lève-vitres AV électriques

  • Banquette AR rabattable 40/60

  • Vitres AR surteintées

  • Console centrale semi haute avec accoudoir

  • Media Display (écran 10,1&#039;&#039;,4 HP, réplication smartphone sans fil, services connectés)

  • Coques de rétroviseurs Brun Cuivré

  • Antenne radio 30cm

  • Verrouillage centralisée

  • Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattable automatiquement

Esthétique / Carrosserie

  • Barres de toit modulables

  • Sellerie TEP &quot;Microcloud&quot;avec logo Dacia

  • Jantes alliage 17&#039;&#039; TERGAN noires

  • Sellerie spécifique Extreme TEP MicroCloud

Autres équipements

  • ESP

  • Boucliers ton carosserie

  • Kit de gonflage

  • Caméra de recul

  • Mode éco

  • Appel SOS (E-call)

  • Avertissement distance de sécurité

  • Signature lumineuse en &quot;Y&quot; à LED

  • Répétiteurs latéraux à LED

  • Prise 12V coffre

  • Pneus 4 saisons (3PMSF)

  • Système de surveillance de l&#039;attention du conducteur

  • Ouverture du hayon manuelle

  • My Safety Switch (bouton de déconnexion des aides à la conduite)

  • Radars de recul

  • Tableau de bord numérique 7&quot;

  • Système de freinage d&#039;urgence avancé (piéton, deux-roues et intersection)

  • Boîte de vitesse automatique 6

Options disponibles

  • Jantes alliage semi-diamantées 18'' TAGASAN

     : 

    250 €

  • Peinture métallisée Brun Terracotta

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée Gris Schiste

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée Vert Cèdre

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée Beige Sandstone

     : 

    650 €

  • Peinture opaque Blanc Glacier

     : 

    0 €

  • Peinture opaque Kaki Lichen

     : 

    650 €

  • Peinture nacrée Noir Nacré

     : 

    650 €

Page précédente
Page suivante

Photos (30)

Voir tout

Sommaire

Lire aussi

1  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Dacia Duster 3

Dacia Duster 3

SPONSORISE

Essais 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les essais 4X4 - SUV - Crossover

Fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Voir toutes les fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité