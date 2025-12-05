2. Le Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 est disponible avec presque toutes les finitions
Ce Duster 4x4 est disponible avec toutes les finitions sauf l’entrée de gamme Essential. Sont ainsi commercialisés les niveaux Expression, Journey et Extreme.
C’est d’ailleurs ce dernier que nous avons eu pour cet essai. Vendu 30 300 €, soit le même prix que la version Journey, ce Duster se caractérise par une dotation complète comprenant notamment les jantes alliage 17 pouces, les coques de rétroviseurs Brun Cuivré, les barres de toit modulaires, la sellerie TEP, la climatisation automatique, les rétroviseurs électriques, la carte mains-libres, le système multimédia 10 pouces, la compatibilité AppleCarPlay et Androïdauto sans fil, le contrôle de la vitesse en descente et la commutation automatique des feux de route/croisement.
Equipements et options
Version : III 1.2 HYBRID-G 150 4X4 EXTREME
Equipements de sécurité
Projecteurs antibrouillard
Système anti-blocage des roues (ABS)
Airbag passager déconnectable
Système de fixation Isofix
Airbags latéraux AV et rideaux
Allumage des feux automatique et essuie-glace automatiques
Commutation automatique feux de croisement/route
Feux de croisement à LED
Airbag AV conducteur et passager
Alerte franchissement de ligne et assistant maintien dans la voie
Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse
Régulateur et limiteur de vitesse
Contrôle de trajectoire en descente avancé
Détection de perte de pression des pneus
Système de contrôle de traction (TCS)
Equipements de confort
Direction assistée
Rétroviseur intérieur jour/nuit
Lunette AR dégivrante
Volant Soft Feel
Climatisation automatique
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Frein de parking électrique
Siège passager réglable en hauteur + lombaire conducteur
Lève-vitres AR électriques
Lève-vitres AV électriques
Banquette AR rabattable 40/60
Vitres AR surteintées
Console centrale semi haute avec accoudoir
Media Display (écran 10,1'',4 HP, réplication smartphone sans fil, services connectés)
Coques de rétroviseurs Brun Cuivré
Antenne radio 30cm
Verrouillage centralisée
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattable automatiquement
Esthétique / Carrosserie
Barres de toit modulables
Sellerie TEP "Microcloud"avec logo Dacia
Jantes alliage 17'' TERGAN noires
Sellerie spécifique Extreme TEP MicroCloud
Autres équipements
ESP
Boucliers ton carosserie
Kit de gonflage
Caméra de recul
Mode éco
Appel SOS (E-call)
Avertissement distance de sécurité
Signature lumineuse en "Y" à LED
Répétiteurs latéraux à LED
Prise 12V coffre
Pneus 4 saisons (3PMSF)
Système de surveillance de l'attention du conducteur
Ouverture du hayon manuelle
My Safety Switch (bouton de déconnexion des aides à la conduite)
Radars de recul
Tableau de bord numérique 7"
Système de freinage d'urgence avancé (piéton, deux-roues et intersection)
Boîte de vitesse automatique 6
Options disponibles
-
Jantes alliage semi-diamantées 18'' TAGASAN:
250 €
-
Peinture métallisée Brun Terracotta:
650 €
-
Peinture métallisée Gris Schiste:
650 €
-
Peinture métallisée Vert Cèdre:
650 €
-
Peinture métallisée Beige Sandstone:
650 €
-
Peinture opaque Blanc Glacier:
0 €
-
Peinture opaque Kaki Lichen:
650 €
-
Peinture nacrée Noir Nacré:
650 €
Photos (30)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération